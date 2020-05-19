Депутат от "Слуги народа" Богуцкая сконфузилась вязаной маской в зале Рады – фото

Депутат Верховной Рады, которая ранее отказалась надевать маску и перчатки во время одного из заседаний, попала в очередную курьезную ситуацию. Елизавета Богуцкая выбрала маску с большими дырками, которая однозначно не сможет защитить от вируса.

Фото "коронной маски" Елизавета Богуцкая опубликовала на личной странице в фейсбуке. Депутат отметила, что даже вирус не выдержал ее креативного средства индивидуальной защиты и умер, ведь ее термометр показал, что температура ниже нормы. Такую выходку нардепа расценили как очередной протест.

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Если сначала депутат от "Слуги народа" и вовсе отказывалась от маски и перчаток во время заседаний, то теперь придумала оригинальную альтернативу традиционным медицинским маскам с крупными дырками, которая не способна обезопасить от инфицирования коронавирусом.

Сегодня утром при входе в Парламент выяснилось, что у меня температура едва достигает 34°С. Холодею. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьера моей коронной маски,

– прокомментировала свой образ Елизавета Богуцкая.

В сети уже успели раскритиковать депутата, а пользователи не сдерживали своих эмоций от ее выходки: "Трусы лучше бы защитили", "Вы маску от намордника не отличаете", "Больше на намордник похоже", "Ступор! Логике это недоступно", "Рукодельница с котлеткой в голове".

Напомним, ранее Елизавета Богуцкая назвала коронавирус крупнейшей аферой человечества и "коронаро-бесием". Следует отметить, что нардеп – медик по образованию. Она училась в Крымском медицинском институте и получила диплом врача-педиатра. Именно поэтому ее высказывания о пандемии коронавируса в конце февраля вызвали немалый резонанс.