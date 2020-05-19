24 Канал Техно Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Депутат от "Слуги народа" Богуцкая сконфузилась вязаной маской в зале Рады – фото

- Читати новину українською
Депутат от "Слуги народа" Богуцкая сконфузилась вязанной маской
Депутат от "Слуги народа" Богуцкая сконфузилась вязанной маской / Фото: Facebook / Liza Bogutskaya

Депутат Верховной Рады, которая ранее отказалась надевать маску и перчатки во время одного из заседаний, попала в очередную курьезную ситуацию. Елизавета Богуцкая выбрала маску с большими дырками, которая однозначно не сможет защитить от вируса.

Фото "коронной маски" Елизавета Богуцкая опубликовала на личной странице в фейсбуке. Депутат отметила, что даже вирус не выдержал ее креативного средства индивидуальной защиты и умер, ведь ее термометр показал, что температура ниже нормы. Такую выходку нардепа расценили как очередной протест.

К теме Депутат Богуцкая отказалась надевать маску и перчатки в зале Рады

Если сначала депутат от "Слуги народа" и вовсе отказывалась от маски и перчаток во время заседаний, то теперь придумала оригинальную альтернативу традиционным медицинским маскам с крупными дырками, которая не способна обезопасить от инфицирования коронавирусом.

Сегодня утром при входе в Парламент выяснилось, что у меня температура едва достигает 34°С. Холодею. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьера моей коронной маски,
– прокомментировала свой образ Елизавета Богуцкая.

В сети уже успели раскритиковать депутата, а пользователи не сдерживали своих эмоций от ее выходки: "Трусы лучше бы защитили", "Вы маску от намордника не отличаете", "Больше на намордник похоже", "Ступор! Логике это недоступно", "Рукодельница с котлеткой в голове".

Напомним, ранее Елизавета Богуцкая назвала коронавирус крупнейшей аферой человечества и "коронаро-бесием". Следует отметить, что нардеп – медик по образованию. Она училась в Крымском медицинском институте и получила диплом врача-педиатра. Именно поэтому ее высказывания о пандемии коронавируса в конце февраля вызвали немалый резонанс.

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Карантин в Украине 2020 Верховная Рада Слуга народа Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
В Украине состоялась телевизионная премьера "Черного ворона": интересные факты об актерах фильма
18 мая , 15:49 В Украине состоялась телевизионная премьера "Черного ворона": интересные факты об актерах фильма
Юлія Михайлова
Лунный календарь стрижек на май: полезные советы
18 мая , 13:00 Лунный календарь стрижек на май: полезные советы
Квітослава Туз
Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 76-й годовщины
18 мая , 08:57 Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 76-й годовщины