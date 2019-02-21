Деревья в почках и снегопад: Иванка Трамп очаровала зимними фото Белого дома

После Мюнхенской конференции дочь Дональда Трампа вернулась в Вашингтон. Однако очаровательная Иванка не стала кичиться своими эффектными снимками в сети, а показала, как выглядит Белый дом зимой.

Иванка Трамп – не только эффектная красавица и успешный политик, а еще и активный блогер. Знаменитая американка не забывает о своих поклонниках в Instagram и каждый раз удивляет их яркими снимками и результатами ее работы.

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На днях очаровательная Иванка вернулась в Вашингтон. После обсуждений важных вопросов на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности политик решила не делать итоги встреч, а показать своим подписчикам, как выглядит Белый дом зимой. Согласно заметке, снимок Иванка Трамп сделала 20 февраля.

Перед камерой дочери президента предстал заснеженный Белый дом, который потряс красотой. Иванка решила добавить контраста, показав дерево с почками, на котором скопилось немало снега.



Иванка Трамп показала фото Белого дома / Instagram / @ivankatrump

Кроме этого, эффектные фото появились и на официальном сайте Белого дома. Зимние снимки резиденции президента США поразили пользователей сети.



Белиый дом зимой / Instagram / @whitehouse



Зимнее фото Белого дома / Instagram / @whitehouse



Резиденция президента США / Instagram / @whitehouse