Французская модель и жена киноактера Венсана Касселя после родов смело щеголяет телом, так как быстро привела себя в роскошную форму. 23-летняя Тина Кунаки снялась для эффектного кампейна бельевого бренда верхом на лошади.

Тина Кунаки довольно часто публикует фантастические фотографии в купальнике на личной странице в Инстаграме. Вместе с мужем и годовалой дочкой она отдыхает на пляже и делится релаксом на побережье океана с поклонниками. Однако на этот раз звезда появилась в объективе фотографа.

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Она снялась в рекламной кампании бельевого бренда CUUP. Для позирования французская модель выбрала довольно смелое решение. Она оседлала коня и показала экстремально позу, подняв руки вверх на фоне чистого неба.

Перед камерой Тина Кунаки появилась в изысканном комплекте белья шоколадного цвета, который гармонировал с каштановой шерстью скакуна. Знаменитость собрала волосы назад, а лицо не обременяла макияжем. Она продемонстрировала не только природную красоту без косметики, но и подтянутый живот, который соблазнительно выглядел в кадре.

Ее пышная грудь и упругие ягодицы, похоже, сводят с ума сеть, ведь всего за несколько часов ее засыпали более 73 тысячами лайков.