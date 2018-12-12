Дерзкая Мелания Трамп в кожаных штанах посетила авиабазу: фото

Супруга Президента США Мелания Трамп заслуженно получила негласное звание "иконы стиля". Каждый ее выход в свет имеет огромный успех, а наряд поражает всех очевидцев. Однако первая леди США умеет удивить.

12 декабря Мелания Трамп посетила объединенную военную базу Лэнгли-Юстис. В рамках официальной поездки первая леди пообщалась с представителями Воздушных сил США и посетила школу Bethel Manor в Хэмптоне.

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Невероятный день, который я провела с американскими военными на USS George HW Bush. Спасибо за вашу службу,

– написала Мелания Трамп в сети.

Стоит отметить, что для официальной поездки первая леди надела довольно дерзкий наряд, который западные СМИ уже успели назвать "рокерским". Перед военными Мелания Трамп появилась в кожаных приталенных брюках, полупальто и сапогах. Такой не совсем элегантный look она завершила волнистыми волосами и легким макияжем.

Первая леди США опубликовала эффектные фото в своем блоге. Мелания не удержалась и даже сделала селфи в военном кэппи с названием авианосца. Кроме этого, не впервые жена Дональда Трампа примерила шапку.



Мелания Трамп примерила дерзкий образ / Instagram



Мелания Трамп встретилась с военными​ / Instagram



Мелания Трамп в кожаных брюках/ Instagram



Первая леди США в шапке​ / Instagram



Мелания Трамп на авиабазе​ США / Instagram



Селфи Мелании Трамп / Instagram