Дерзкие наряды и танцы: группа "НеАнгелы" презентовала горячий клип
Популярная украинская группа "НеАнгелы" порадовала своих поклонников в сети. Вокалистки коллектива Слава и Вика презентовали новый ритмичный трек "Удары", к которому создали довольно пикантный клип.
Режиссером интригующего ролика выступил Сергей Ткаченко. По его замыслу, клип "Удары" начался с того, что солистка группы "Неангелы" Виктория в слезах убегает с собственной свадьбы. Артистка переживает из-за разрыва отношений и не может найти себе место.
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Кроме этого, певицы примерили игривые образы для съемок клипа. В частности, Виктория предстала в видео в кожаном пальто и ботинках, а Слава – в красной юбке, пикантной кофте и тренче. В таких нарядах певицы станцевали под зажигательные ритмы песни "Удары".
По словам представителей группы "НеАнгелы", сам трек рассказывает о поисках счастья, которое есть у каждого из нас. Поэтому, вероятно, ритмические танцы звезд показывают процесс создания своего особого настроения, которое приносит радость.
"Удары" – это песня о том, что счастье у каждого из нас внутри. Стоит только его в себе отыскать. Слава и Виктория призывают: танцуй, пой, отрывайся, доверяй своей интуиции и ощущениям. В любой непонятной ситуации – создавай свое настроение самостоятельно!"– рассказали представители группы.
Новая песня группы "НеАнгелы" – "Удары": смотрите зажигательный клип
Группа "НеАнгелы" – "Удары": текст новой песни
Дым сигареты, губами ветер ловлю
Где ты и с кем я больше знать не хочу
Гоню в ночь свой старенький Мерс
Видишь удары твои сделали сердце сильней
Я виновата, что выбираю плохих парней
Спасает лишь отчаянный дэнс
Я для всех, но ничья кружу на танцплоле
У меня в крови любовь и немножко алкоголя
Я свободна, но не одна, кружу на танцполе
У меня в крови любовь, но это пройдет вскоре
В спину твои ножи я принимаю когда
Ранил, но не убил, только себя потерял
Уеду и круг разорвется
Дикая, смелая, гоню больше ста
Что б я не делала, тебе все не так
Мне нужен поцелуй незнакомца
Я для всех, но ничья кружу на танцплоле
У меня в крови любовь и немножко алкоголя
Я свободна, но не одна, кружу на танцполе
У меня в крови любовь, но это пройдет вскоре