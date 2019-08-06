Дерзко и соблазнительно: Ким Кардашян ошеломила провокационным образом для рекламы косметики

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @KKWBEAUTY

Светская львица и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Ким представила новую линейку своего косметического бренда KKW Beauty. Для рекламы женщина выбрала удобный для нее путь – Личная страница в Instagram, за которой следят 145 миллионов подписчиков.

На своей странице в Instagram Ким опубликовала первое фото в очень провокационном стиле, которое она сделала для рекламы собственного бренда. Привлекши внимание поклонников, Кардашян показала продукты своей новой линейки на следующих снимках.

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Как сообщила жена Канье Уэста, для создания коллекции она вдохновлялась трендами в макияже 90-х. "На создание линейки меня вдохновили образы из 90-х и мне нравится, какой ностальгической вышла вся эта коллекция", – отметила Ким.

Для рекламы собственного бренда Кардашян подготовила эффектную фотосессию. Звезда снялась в черном топе с широкими лямками и чокером. Дополнили образ насыщенный вечерний макияж с акцентом на глазах и ровные волосы.

Правда, некоторые пользователи в сети раскритиковали светскую львицу за чрезмерное ретуширование фото. "Ты настолько отфотошопленная, что даже не похожа на себя, Ким", "Это вообще ты?", – пишут подписчики в комментариях.

 

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @KKWBEAUTY

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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