Дерзкое нападение на Дзидзьо: в полиции показали видео с места события

Украинский певец Дзидзьо стал жертвой дерзкого нападения. Артист до сих пор восстанавливает свое здоровье и вынужден был перенести все запланированные выступления и интервью. Впервые в сети показали видео, на котором видно момент нападения.

Что случилось с Дзидзьо?

Инцидент с Дзидзьо, который состоялся 28 декабря, стал едва ли не самой обсуждаемой темой в Украине. Злоумышленники просто посреди дня напали на артиста. После словесного конфликта неизвестные набросились на певца.

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Дзидзьо сразу же обратился к правоохранителям, которые открыли уголовное производство. Кроме этого, артист дал показания, рассказав детали дерзкого преступления. По словам певца, инцидент произошел перед анонсированным эфиром на одном из столичных радио. У входа в офис медиакомпании к Дзидзьо подошел знакомый ему мужчина, который неоднократно угрожал и требовал деньги. Впоследствии к злоумышленнику подошли еще трое мужчин.

Они все меня прижали, вывели на лестницу. Я хотел зайти в офис медиа, но они мешали мне это сделать. Мужчины что-то кричали. И тут удар. Высокий человек с бородой это сделал, я отчетливо помню. Сразу другой человек нанес мне удар по лицу, ближе к носу,

– вспоминает нападение Дзидзьо.

Нападение на Дзидзьо в Киеве: фото с места инцидента / пресс-служба Нацполиции Киева

После того, как певец заявил, что вызывает полицию, злоумышленники скрылись с места инцидента. По информации правоохранителей, нападавшими оказались 36-летний и 33-летний иностранцы, что приехали в Украину из российской Чечни. Ранее они были судимы за подделку документов. Сейчас нападавших объявили в розыск. В то же время в сети полиция впервые показала видео самого нападения.

Нападение на Дзидзьо в Киеве: видео инцидента

Какую травму получил певец?

Украинского певца сразу же госпитализировали. Медики диагностировали у Дзидзьо разрыв барабанной перепонки левого уха. Поэтому артист до сих пор находится на лечении и еще не может сказать, когда именно вернется к гастролям.

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Вероятные причины нападения

Доподлинно неизвестно, почему было совершено дерзкое нападение на певца. По словам PR-менеджера группы Лилии Слюсар, к преступлению причастен Михаил Мишков, который неоднократно приезжал в офис с заявлениями, что является совладельцем компании DZIDZIO. Мужчина утверждал, что якобы выкупил 25% акций у экс-участника группы Олега Турка, поэтому требовал деньги от доходов Дзидзьо.

Михаил Мишков убеждает, что именно он является жертвой в резонансной ситуации. По его словам, после покупки акций ему никто не предоставил информацию о доходах и уплате налогов. Он несколько раз пытался выяснить и вопрос с представителями артиста, но не получил желаемых данных. Узнав о запланированном эфире, Михаил Мишков поехал в офис "Хит ФМ" , где стремился поговорить с артистом. Однако их беседа завершилась дракой.

Представители Дзидзьо уверяют, что не видели никаких документов, которые подтверждали бы слова Михаила Мешкова. Сам певец называет действия мужчины рейдерством.

Вероятный нападавший на Дзидзьо Михаил Мишков: