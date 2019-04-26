Дерзкое ограбление MARUV: представители авиакомпании прокомментировали инцидент

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Дерзкое ограбление MARUV
Дерзкое ограбление MARUV / Facebook / @MaruvOfficial

Скандальная певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), которая достаточно активно гастролирует в России, во второй раз стала жертвой ограбления. Как и в прошлый раз, звезда воспользовалась услугами авиакомпании МАУ. После эмоционального сообщения представители перевозчика прокомментировали ситуацию.

После того, как в аэропорту певица MARUV обнаружила сломанные замки на своих чемоданах, она, не подбирая слов, записала эмоциональное обращение к компании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ). Позже на странице в Facebook артистка призналась, что у нее пропали дорогие вещи, за которые она требует компенсацию.

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На этот раз у меня исчезли очки стоимостью 500 евро и новые серьги от Swarovski. Все, что было новое и упаковано этого уже нет. К сожалению! Наверное, те, кто там работают, хотят это продать в Dutyfree,
– заявила MARUV.

Авиакомпания решила не стоять в стороне от скандала и прокомментировать ситуацию. Под сообщением артистки они разместили сообщение, в котором извинились за инцидент и объяснили, что не МАУ занимается грузом, а облуживающие компании. Однако MARUV все же может получить компенсацию за потерю дорогих аксессуаров.

"Очень жаль, что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Погрузкой багажа занимаются работники обслуживающих компаний. Авиакомпания не имеет доступа к багажу и несет материальную ответственность, согласно конвенции ИАТА. В случае, если оказывается вскрытие чемоданов, мы просим обращаться в отдел розыска Lost and Found аэропорта прибытия для составления акта о ненадлежащем перевозки. О все действия, необходимые для получения компенсации, мы сообщили вам в социальной сети Instagram", – прокомментировали представители МАУ.

Это не первый раз артистка попадает в инцидент в аэропорту "Борисполь". 30 марта одиозная MARUV стала жертвой ограбления. Тогда грабители разбили ее багаж и вытащили из чемоданов украшения. Видимо, злоумышленники были убеждены, что звезда носит только золото и серебро, поэтому забрали всю ее бижутерию.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ограбления MARUV Музыка
Источник: LifeStyle 24
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