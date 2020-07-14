Популярная ведущая и народная любимица Леся Никитюк путешествует по Украине в рамках проекта Le Маршрутка. Сейчас съемки программы проходят на Тернопольщине рядом с шедевральным Плебановским виадуком. Звезда устроила фантастическую съемку на фоне живописного моста, для которой выбрала дерзкий топ и широкие брюки.

Леся Нікітюк звикла привертати увагу фоловерів до своїх стильних образів, публікуючи фото в інстаграмі. Проте цього разу зірка вирішила наголосити на мальовничих пейзажах України.

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Разом зі знімальною командою проєкту "Le Маршрутка" ведуча подорожує всією країною, а днями опинилася на Тернопільщині. Вона вирушила до одного з 12 шедевральних віадуків України та світу, який розташований на околиці села Плебанівка. Цьому архітектурному диву Леся Нікітюк присвятила допис та показала прихильникам фантастичне місце для подорожі.



Плебанівський віадук / Фото Instagram / @lesia_nikituk

Образ Лесі Нікітюк

Для фотосесії зірка обрала зухвалий look. Вона приміряла напівпрозорий шовковий топ кремового кольору, який спокусливо облягав її струнке тіло й оголював тендітну талію. Ніжний верх вона доповнила широкими штанами у стилі стрітстайл з поясом-бантом та великими кишенями. Образ Лесі Нікітюк завершили масивні кросівки білого кольору.

Ведуча граційно позувала перед камерою з розпущеним волоссям та легким макіяжем. Вона не приховувала свого захвату від мальовничої зупинки, а шанувальники у коментарях подякували за те, що Леся Нікітюк відкрила для них цей шедевральний куточок України.



Леся Нікітюк на тлі шедевра України / Фото Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк на тлі шедевра України / Фото Instagram / @lesia_nikituk