Дешевый недешевый Париж: что поесть, куда пойти и как правильно сэкономить

Париж – столица Франции и один из самых посещаемых городов мира. Поэтому и цены там соответствующие. Как же сэкономить в Париже и уехать оттуда с полным багажом приятных впечатлений, а не с пустым кошельком?

Общественный транспорт

1. Существует мнение, что парижское метро – одно из самых запутанных в мире. Но туристу даже с начальными знаниями французского или английского будет легко ориентироваться по указателям, поэтому ничего страшного в "подземке" Парижа нет. Станции метро расположены буквально на каждом шагу и добраться можно быстро и удобно в любую точку города. Для экономии лучше купить сразу необходимое количество билетов согласно вашему времени пребывания – оптом дешевле, а вот покупая каждый раз по билету, вы сильно переплачиваете.

Выгодно покупать блоки от 10 и больше билетов. Одноразовый проезд в метро стоит 1,9 евро, в автобусе – 2 евро. Однако и здесь можно еще больше сэкономить. Если вы задержались в Париже на неделю, можно купить недельную карточку за 27, 50 евро, которая действует на все виды общественного транспорта. Но огорчение в том, что действует она только с понедельника по воскресенье. Даже, если вы приобретете ее в пятницу, действовать она будет только до воскресенья.



Эйфелева башня Парижа / Фото: Ярина Швед

2. Парижане отдают предпочтение велосипедам. Берите пример с коренных жителей и обращайтесь в пункты проката Vélib' – их по городу насчитывается около 1800. Обойдется эта услуга в 2 евро за день или десять евро за неделю использования.

Питание

1. В парижских кафе дешевле брать комплексные обеды из 2-3 блюд. Стоят они в районе 10-20 евро, предлагаются во время бизес-ланча. Также можно заказывать со скидкой блюдо дня (plat du jour). Кстати, дополнительную порцию хлеба должны подавать бесплатно, а также можно попросить графин воды (une carafe d'eau) вместо бутилированной воды.

2. Главное правило покупки продуктов в Париже: в больших супермаркетах всегда дешевле (но они далеко), а в маленьких частных магазинчиках дорого, зато близко по расположению. В центре столицы Франции мало места, поэтому огромные супермаркеты там просто не поместятся, к тому же они будут портить внешний вид города. Вот и перенесли их все на окраины. В центре можно поискать магазины сети Inter Marche, Carefoure, Ashan или Casino. Кстати, супермаркеты не работают в выходные дни, и большинство из них закрываются в будние дни в 20:00.

3. Увидели зеленый фонтанчик с водой? Смело подходите – вода питьевая, не стесняйтесь наполнять уже опустевшую бутылку из супермаркета.

4. Не покупайте сыры в специализированных сырных лавках, отправляйтесь в супермаркет, там давно появились большие отделы, заполненные гигантскими сырными головками по более низкой цене, кроме того, в супермаркетах можно купить готовые сырные тарелки неплохого качества.

Жилье

1. Сразу стоит сказать, что отели в Париже очень дорогие, при чем и в центре, и те, что за городом. Поэтому сразу старайтесь ориентироваться на хостелы. К тому же, лучше найти вариант с кухней. В любом случае еда, приготовленная самостоятельно, обойдется дешевле, чем заказанная в хостеле или в кафе. А вот выпивать можно и по месту жительства. Как правило, бары в таких заведениях дешевле, чем в других парижских заведениях.



Парижский Лувр / Фото: Ярина Швед

2. Если все-таки решили остановиться в отеле, то выбирайте варианты подальше от центра, но и за пределы города выбираться не стоит. Самыми дорогими считаются отели с 3 по 7 районы, также завышены цены на жилье вблизи Елисейских полей и Эйфелевой башни, а вот вблизи Монмартра можно найти доступные варианты. Только учтите, что это довольно шумный район.

3. Пользуйтесь Airbnb. Если не хотите ночевать в одной квартире с незнакомцами или хостелах, на сайте Airbnb вы сможете найти недорогие комнаты или квартиру целиком. Если разделите стоимость на всю компанию, то сможете неплохо сэкономить.

4. Ну и лучший, абсолютно бесплатный вариант – каучсерфинг (CouchSurfing). Это не только возможность бесплатно остаться на ночлег, но и познакомиться с местными.

Музеи и смотровые площадки

1. Как и в любом крупном европейском городе, в Париже действуют всевозможные дисконтные карты и их не стоит оставлять без внимания. Например, карта Paris City Passport предоставляет неограниченный доступ к общественному транспорту в пределах района 1-3, возможность покататься по Сене на корабле, сэкономить на покупках и получить скидку при посещении некоторых достопримечательностей (Версаль, Лувр, гробница Наполеона I, Триумфальная арка, башни Нотр-Дам и т.д.).



Музеи Парижа / Фото: Ярина Швед

А музейная карта Paris Museum Pass позволяет бесплатно или с очень приятной скидкой посетить около шестидесяти памятников или музеев в Париже, к тому же важно, что не придется стоять в очередях.

2. В Париже можно бесплатно посетить немало знаменитых мест. Много музеев позволяют бесплатный вход в первое воскресенье каждого месяца. Например, в знаменитый Лувр можно бесплатно попасть в такой день, но только с октября по март. И, кстати, еще один совет по поводу Лувра – чтобы избежать очередей на главном входе, заходить лучше через стеклянную пирамиду Carrousel du Louvre. Также каждое первое воскресенье месяца свободный вход в музей Орсе, а после 16:30 каждый день билеты стоят дешевле.

А вот некоторые музеи, которые абсолютно бесплатны для посещения:

• Музей Карнавале (Музей истории Парижа);

• Музей романтической жизни;

• Малый дворец (Музей изобразительных искусств в Париже);

• Музей современного искусства;

• Дом-музей Виктора Гюго;

• Музей Марии Кюри;

• Национальный музей естествознания.



Скульптуры Парижа / Фото: Ярина Швед

3. Бесплатные культурные мероприятия можно найти в парках под открытым небом или в метро. Но если в метро на выступление талантливых музыкантов вы можете натолкнуться только случайно, то графики фестивалей и концертов в парках развешивают на месте афиш. Например, летом можно побывать на Paris Jazz Festival – эти вечеринки на свежем воздухе проходят почти каждый вечер. Также можно сходить посмотреть фильм в кинотеатр под открытым небом Cinémaen Plein Air. И запомните слово Gratuit – это бесплатно по-французски.

4. Почти все церкви и соборы Парижа – бесплатные, например, Нотр-Дам и Сакре-Кер. Но вот за подъем на башню Нотр-Дам придется раскошелиться. Бесплатной смотровой площадкой может стать холм Монмартр. Оттуда открывается фантастический вид на город.



Панорама Парижа / Фото: Ярина Швед

Надеемся, что эти советы помогут вам вернуться из Парижа с невероятным багажом эмоций. Где можно – сэкономьте, чтобы потратить эти деньги на что-то действительно незабываемое. Хорошего путешествия!

Автор: Ярина Швед