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Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта будут учиться в обычной школе, – СМИ

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Анджелина Джоли и Брэд Питт / www.usatoday.com

Споры Анджелины Джоли и Брэда Питта о воспитании наконец утихли. Бывшие супруги теперь принимают решения вместе и не прекращают удивлять общественность. Так, по данным журналистов, звездные родители хотят отдать детей на учебу в обычную американскую школу.

Как сообщает The Blast, в течение 14 лет супружеской жизни дети Анджелины Джоли и Брэда Питта учились дома. Причиной этому были частые поездки звездных родителей за границу. Актеры на несколько месяцев покидали Лос-Анджелес для съемок в телепроектах. Именно поэтому единственным выходом для них был наем на работу репетиторов, которые гастролировали вместе с ними.

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Сейчас Анджелина Джоли не берется за съемки в нескольких фильмах одновременно, поэтому у нее больше времени на детей. С Брэдом Питтом она приняла решение о том, что после завершения карантина 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние двойняшки Вивьен и Нокс пойдут в обычную школу Лос-Анджелеса. На этом настоял звездный отец, который заявил, что дети находятся в чрезмерной изоляции от социума.

В одном из интервью Анджелина Джоли признавалась, что получила в школе не слишком много знаний, поэтому для нее очень важно, чтобы ее дети были более осведомлены в различных сферах. Сейчас актриса находится с детьми на самоизоляции и тщательно следит за соблюдением школьного режима. Учатся дети в онлайн режиме, не покидая элитного дома.

Анджелина с детьми придерживаются обычного режима. Каждый день она будит их рано утром и заставляет приступать к выполнению школьных заданий,
– рассказал инсайдер.

Вероятно, после окончания карантина Анджелина Джоли и Брэд Питт будут выбирать школу для детей. Пока они не рассматривали возможные варианты.

Анджеліна Джолі з дітьми Анджелина Джоли с детьми / Getty Images

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle Звездные родители Звездные дети LifeStyle Голливуд Брэд Питт Анджелина Джоли
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