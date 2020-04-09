Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта будут учиться в обычной школе, – СМИ

Споры Анджелины Джоли и Брэда Питта о воспитании наконец утихли. Бывшие супруги теперь принимают решения вместе и не прекращают удивлять общественность. Так, по данным журналистов, звездные родители хотят отдать детей на учебу в обычную американскую школу.

Как сообщает The Blast, в течение 14 лет супружеской жизни дети Анджелины Джоли и Брэда Питта учились дома. Причиной этому были частые поездки звездных родителей за границу. Актеры на несколько месяцев покидали Лос-Анджелес для съемок в телепроектах. Именно поэтому единственным выходом для них был наем на работу репетиторов, которые гастролировали вместе с ними.

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Сейчас Анджелина Джоли не берется за съемки в нескольких фильмах одновременно, поэтому у нее больше времени на детей. С Брэдом Питтом она приняла решение о том, что после завершения карантина 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние двойняшки Вивьен и Нокс пойдут в обычную школу Лос-Анджелеса. На этом настоял звездный отец, который заявил, что дети находятся в чрезмерной изоляции от социума.

В одном из интервью Анджелина Джоли признавалась, что получила в школе не слишком много знаний, поэтому для нее очень важно, чтобы ее дети были более осведомлены в различных сферах. Сейчас актриса находится с детьми на самоизоляции и тщательно следит за соблюдением школьного режима. Учатся дети в онлайн режиме, не покидая элитного дома.

Анджелина с детьми придерживаются обычного режима. Каждый день она будит их рано утром и заставляет приступать к выполнению школьных заданий,

– рассказал инсайдер.

Вероятно, после окончания карантина Анджелина Джоли и Брэд Питт будут выбирать школу для детей. Пока они не рассматривали возможные варианты.

Анджелина Джоли с детьми / Getty Images