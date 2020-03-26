Дети герцогов Кембриджских похлопали врачам в трогательном видео

Королевская семья, как и большинство медийных персон, реагирует на пандемию коронавируса. После публичного обращения принца Уильяма, потомки герцогов Кембриджских принц Джордж, принцесса Шарлотта и самый младший Луи и выразили свою поддержку врачам аплодисментами.

На личной странице супруги Кейт Миддлтон и принца Уильяма появилось трогательное сообщение, которым королевская семья выразила благодарность работникам медицинской сферы. На этот раз на кадрах предстали дети пары – 6-летний принц Джордж, 4-летняя принцесса Шарлотта и годовалый Луи.

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Потомки британских монархов снялись в коротком видео, в котором дружно поаплодировали тем, кто ежедневно борется за жизни пациентов во всем мире. Эта искренняя детская благодарность не может не растрогать.

Всем врачам, медсестрам, сиделкам, фармацевтам, волонтерам и другим работникам NHS (Национальная служба здравоохранения – ред.), которые неустанно работают, чтобы помочь пострадавшим от Covid-19. Спасибо,

– прокомментировали видео герцоги Кембриджские.

Стоит напомнить, что ранее герцог Кембриджский записал видеообращение к гражданам. Он призвал сплотиться вместе и помогать финансово благотворительным организациям, которые заботятся о тех, кто пострадал от коронавируса. Впоследствии супруги совместно посетили отделение скорой помощи в Кройдоне. Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили персонал Национальной службы здравоохранения за усиленную круглосуточную работу и ответственность на фоне вспышки коронавируса в Великобритании.

Напомним, что по состоянию на 26 марта в Великобритании зафиксировано около 10 тысяч инфицированных, среди которых показатель смертности составил 479 человек.