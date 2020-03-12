Дети звездного актера Тома Хэнкса успокоили поклонников: Они оба в порядке

Признание голливудского актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон ошеломило весь мир. Супруги заразились коронавирусом в Австралии. Сыновья пары поспешили успокоить обеспокоенных поклонников и отметили, что родители получают надлежащую медицинскую помощь.

Сегодня, 12 марта, стало известно, что знаменитый актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон стали первыми звездными жертвами коронавируса. Пара решилась обнародовать свою болезнь сразу после того, как узнали, что результаты анализов положительные.

Важно Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом

Так, мировое сообщество отреагировала на признание Тома Хэнкса волной обсуждения и паники. Однако к общественности обратились сыновья актера – Чет и Колин, который родился в первом браке Тома с актрисой Самантой Льюис.

На личных страницах 29-летний Чет Хэнкс опубликовал видеообращение, которым успокоил поклонников. Он рассказал, что разговаривал с родителями после досадных новостей. Он отметил, что их состояние стабильное.

Да, это правда. Мои родители заразились коронавирусом. Они оба сейчас в Австралии, потому что мой отец снимал там фильм. Они в порядке и не такие уж больные, не беспокойтесь. Очевидно, что они выполняют необходимые меры предосторожности,

– сказал юноша.

Кроме того, с публичным заявлением выступил и потомок Тома Хэнкса от первого брака 42-летний актер и продюсер Колин. Он отметил, что в последний раз видел родных более трех недель назад, однако они постоянно поддерживают связь: "Мои родители получают надлежащую помощь в Австралии и чувствуют себя хорошо, находятся в хорошем настроении... Они убеждены, что полностью поправятся".