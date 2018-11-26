Детское Евровидение 2018: какое место заняла Украина

В воскресенье, 25 ноября в столице Беларуси на "Минск-Арене" состоялся финал международного песенного конкурса "Детское Евровидение 2018"

Об этом сообщает портал Junioreurovision.tv.

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Первое место получила представительница Польши Роксана Вегель. Второе – Франция, третье – Австралия. Четвертую строчку заняла Украина: 11-летняя участница четвертого сезона вокального шоу "Голос. Дети" Дарья Красновецька открывала мероприятие песней "Скажи любов".

Смотрите видео: выступление Дарьи Красновецкой

Напомним, в начале июля в Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что в 2018 году Украина откажется от участия в детском Евровидении из-за нехватки денег. Однако впоследствии было принято решение отправить участника в Минск.

Кто такая Дарья Красновецкая?

Девочка родом из Винницы, она начала заниматься вокалом в 2013 году – с 6 лет. Дарья Красновецкая заняла призовые места на многих всеукраинских, международных конкурсах и фестивалях.



А в 2017 году маленькая певица пришла на шоу "Голос. Дети". Тогда девочка чувственно исполнила песню "1944" Джамалы и попала в команду Монатика.