Детское Евровидение-2019: организаторы назвали место проведения конкурса

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Детское Евровидение-2019
Детское Евровидение-2019 / junioreurovision.tv

Представители Детского песенного конкурса Евровидение-2019 сообщили, что событие в этом году состоится в польском городе Гливице.

Грандиозное музыкальное шоу проведут на Арене Гливице (Arena Gliwice) – одном из крупнейших и самых современных спортивных и развлекательных центров страны.

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Арена Гливице может похвастаться невероятными удобствами и организовала ряд различных мероприятий, таких как концерты, спортивные соревнования, семейные шоу, ярмарки, конференции и многое другое,
– рассказали организаторы Детского Евровидения о подготовке к конкурсу.

Как известно, Польша стала 17 по счету страной-хозяйкой конкурса после победы Роксаны Вегиль (Roksana Węgiel) в Минске, Беларусь, в 2018-ом. Десятки юных талантливых исполнителей встретятся на конкурсе 24 ноября 2019 года.

"Шоу в Минске было зрелищным, и мы не сомневаемся что TVP (польская телекомпания – LifeStyle 24) устроит столь же блестящее шоу ... Мы верим, что команда TVP вложит ту же страсть, самоотверженность и веселье в планирование мероприятия на этот ноябрь", – добавили в заявлении представители Детского песенного конкурса Евровидение.

Детское Евровидение-2019: смотреть видео онлайн

Что известно об участии Украины в Детском Евровидении-2019?Впервые Украина присоединилась к детскому песенному конкурсу Евровидения в 2006 году. Уже через 6 лет, в 2012-м, участница от Украины Анастасия Петрик одержала победу с песней "Небо". Грандиозный конкурс в следующем году состоялся уже 30 ноября 2013 года в Национальном дворце искусств "Украина", где уже победу одержала мальтийская исполнительница Гайя Кауки.

Не меньшим успехом отличилась и Дарья Красновецкая, которая заняла четвертое место на Детском Евровидении в 2018 году в Минске, Беларусь. Ранее маленькая певица участвовала в шоу "Голос.Дети" и находилась в составе команды Монатика. Кто будет представлять из детей Украину в этом году – пока неизвестно.

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Теги: Музыка LifeStyle Евровидение 2019 Евровидение Дети и несовершеннолетние Новости Польши
Источник: Junior Eurovision
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