Детское Евровидение 2019: победительницей конкурса стала Вики Габор из Польши

В финале Детского Евровидения 2019, которое состоялось в воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице, по результатам зрительского голосования и по оценкам представителей жюри, победила Вики Габор, исполнившая песню "Superhero". Представительница Польши набрала 278 баллов. Юная исполнительница получила главный приз – хрустальный микрофон.

Второе место с результатом 227 баллов завоевал Ержан Максим из Казахстана. Именно он лидировал в течение всего этапа обнародования голосов, однако получил меньшую поддержку от зрителей и стал серебряным призером Детского Евровидения 2019. На третьем месте песенного конкурса оказалась испанка Мелани с результатом 212 баллов. В Детском Евровидении участвовало 19 стран-участниц. Песенный конкурс проходил в Arena Gliwice – одном из крупнейших развлекательных центров Польши.

Читайте также: София Иванько представит Украину на Детском Евровидении 2019: клип и текст конкурсной песни



Результаты Детского Евровидения 2019 / Скриншот

Читайте также: София Иванько представит Украину на Детском Евровидении 2019: клип и текст конкурсной песни

Это уже второй раз подряд представители Польши борются за победу на Детском Евровидении. В 2018-м хрустальный кубок получила юная певица Роксана Вегель. Шоу проходило в Минске (Беларусь).

Победительница Детского Евровидения Вики Габор – "Superhero": видео выступления

Представительница Украины 14-летняя киевлянка София Иванько с песней "The Spirit Of Music" заняла 15 место, получив 59 баллов. Она выступила под номером 13. Девушку выбрали члены жюри национального онлайн-отбора, который проводила Национальная общественная телерадиокомпания Украины среди 10 финалистов.