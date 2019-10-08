Детское Евровидение-2019: София Иванько презентовала клип конкурсной песни

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Детское Евровидение-2019: клип к конкурсной песне
Детское Евровидение-2019: клип к конкурсной песне / Facebook / @Ueurovision

Уже 24 ноября в Польше пройдет Детское Евровидение-2019. И пока организаторы вокального конкурса завершают последние приготовления, участница от Украины София Иванько презентовала эффектный клип к песне The Spirit Of Music.

Премьера ролика состоялась на официальном ютуб-канале UA: Общественное вещание. Согласно данным, София Иванько прислушалась к советам оргкомитета нацотбора Детского Евровидения и внесла коррективы в трек The Spirit Of Music. Обновленная версия конкурсной песни зазвучала в клипе 13-летней певицы.

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Автором эффектного видео стал украинский режиссер и клипмейкер Дмитрий Авдеев. Он решил акцентировать внимание на самой Софии Иванько, показав ее прогулку по улицам Киева. Съемки проходили в центре столицы и на Подоле, потому зрители смогут увидеть красоту украинского мегаполиса.

Очень символично в нашей работе то, что София идет шаг за шагом только вперед и вверх. К своей мечте стать артисткой и представить нашу страну на Детском Евровидении. А все, кто рядом, помогают и поддерживают ее,
– отметил Дмитрий Авдеев.

В клипе Софии Иванько The Spirit Of Music снялся ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко. Кроме этого, символично в ролике предстала участница Детского Евровидения-2018 Дарья Красновецкая, которая таким образом передала эстафету юной артистке.

Смотрите клип к песне Софии Иванько The Spirit Of Music: видео

Что известно о Детском Евровидении?Это ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором принимают участие по одному представителю от каждой из стран Европейского вещательного союза. Украина традиционно присоединяется к шоу, а в 2018 году заняла 4 место. Тогда государство представляла Дарья Красновецкая.

По результатам нацотбора на Детское Евровидение-2019 поедет София Иванько. Молодая вокалистка выступит на Арене Гливице (Arena Gliwice) – одном из крупнейших и самых современных спортивных и развлекательных центров Польши. Именно там София Иванько исполнит англо-украинский трек The Spirit Of Music и поборется за главный кубок конкурса. Всего в Детском Евровидении-2019 примут участие 19 юных певцов.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Детское Евровидение Евровидение Музыка
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