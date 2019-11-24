Детское Евровидение 2019: как выступила участница от Украины София Иванько

24 ноября в городе Гливице, что в Польше, состоялся финал Детского песенного конкурса Евровидение 2019. Победу одержала Вики Габор из Польши, поэтому государство уже во второй раз в истории станет страной-хозяйкой песенного конкурса. Конкуренцию ей составили 19 конкурсантов, среди которых – украинка София Иванько.

Свое песенное творчество девочка начинала развивать от 4 лет, а профессионально музыкой занялась в 10 лет. София сама пишет себе песни и выполняет в дуэте со старшим братом, который аккомпанирует ей на гитаре.

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Песня The Spirit of Music, которую девушка выполняла на песенном конкурсе рассказывает о могучей силе музыки, которая является ключом да внутреннего счастья.

В финале София Иванько вышла в стильном розовом костюме с блестящей баской. 13-летняя вокалистка чувственно выполнила конкурсный трек, а в кульминационный момент выступления на сцене образовался огненный цветок, который перешел в разноцветный рисунок. Такой эффектный номер напоминал триумфальный перформанс Джамалы.

По результатам голосования экспертов и зрителей, София Иванько получила 59 баллов и заняла 15 место в турнирной таблице.

Выступление Софии Иванько на Детском Евровидении: смотрите видео

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Известно, что София Иванько училась в музыкальной школе по классу фортепиано и эстрадного пения, а также в творческой студии Заслуженного деятеля эстрадного искусства Украины Михаила Толмачева. В этом же году София участвовала в вокальном талант-шоу "Голос. Дети-5" на телеканале 1+1, где попала в команду Джамалы. Однако во время вокальных боев проиграла Варе Кошевой, которая дошла до финала проекта.