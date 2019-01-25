Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель

Она вдохновляет тех, кто ее даже не знал, ее фразы до сих пор не теряют актуальности, а стиль жалко копируют тысячи малых брендов в целом мире. Коко Шанель – это больше, чем кутюрье. Коко Шанель – это революционная история о хрупкой женщине, которая сумела создать другое представление о мировой моде. Ее путь к успеху не был устлан лепестками роз, но это не помешало мировому признанию.

Детство и семья

Габриэль Бонер Шанель родилась 19 августа 1883 года в семье рыночного продавца и дочери сельского плотника в маленьком, но очень уютном городе Сюмор, что во Франции. У нее были двое сестер, старшая и младшая, и трое младших братьев.

Когда Габриэль было 11 лет, их мама умерла от астмы, истощения и холода. А отец, у которого не было ни денег, ни желания содержать детей, отправил ее вместе с младшей сестрой Джулией в приют при монастыре в Обазине. Судьба младших братьев была несколько иной, отец оставил их на воспитание теткам.

Детские годы Габриэль Шанель прошли в приюте у монахинь и насмешливых сверстников. Однако именно в монастыре монахини научили девушку шить и, когда пришло время покидать его, навыки швеи стали полезными.



1920-ые годы

Юные годы, начало карьеры и первая любовь

Молодая Габриэль сразу отправилась в Париж, где устроилась работать швеей в ателье. По ночам девушка подрабатывала пением в кабаре. Тогда Габриэль мечтала стать артисткой театра. В баре она всегда выполняла одну и ту же песню "Ko Ko Ri Ko", из-за которой девушке присвоили имя Коко.



1920-ые годы

Ее знакомый Этьен Бальсан, которому Габриэль приглянулась во время выступления в кабаре, познакомил ее с Артуром Кейпелом (друзья называли его Боем). Между мужчинами была настоящая борьба за сердце Шанель. Однажды Этьен пригласил Коко и Боя на скачки. На светском мероприятии присутствовали почти все влиятельные люди Франции. Для такого события Габриэль решила одеть черные классические брюки, что было недопустимо для женщины 1920-х годов, и маленькую шляпку, которую смоделировала сама. К слову, в те времена женщины носили большие широкополые шляпы.

За свою модную выходку Коко получила немало критики от ведущих модельеров Франции. Однако женщины, которые присутствовали на скачках, оценили стиль Шанель и после ее революционного появления на людях она получила немало запросов на пошив таких же головных уборов.

В 1910 году, с помощью Боя Кейпела, Габриэль открыла магазин со шляпками в центре Парижа. Шанель поселилась в отеле Ritz, который был расположен напротив, в котором она прожила большую часть своей жизни.

Бой Кейпел стал для нее основным ориентиром и единственной мотивацией в жизни. Однако, несмотря на отношения с Коко, парень был вынужден жениться на другой девушке. Но даже после свадьбы его романтические отношения с Шанель продолжались.

В декабре 1919 года Бой Кейпел разбился в автокатастрофе. После этого Габриэль поглотила пожизненная печаль. Чтобы носить по любимому траур, Шанель создала маленькое черное платье, которое стало символом беззаветной любви и глубокой скорби по нему. Теперь такое платье есть в гардеробе каждой девушки.

Карьера и успех

После успеха первого магазина Коко Шанель решила открыть второй бутик в Довиле. Ее было не остановить. Она дала волю своим фантазиям и начала создавать наряды, которые изменили моду раз и навсегда.

У нее одевались жены состоятельных мужчин, аристократки из знатных семей и влиятельные женщины Франции. Коко отличалась от местных модельеров сдержанным стилем, который при этом не терял роскошности. Шанель всегда повторяла своим покупателям, которые хотели выделиться путем дерзости в одежде, одну фразу: "Убрать всегда лучше, чем добавить". Она называла свой стиль "удобной элегантностью".

К 1919 году у нее были клиенты по всему миру. Через некоторое время Шанель создала легендарную цепочку из жемчужин и другие декоративные украшения, которые могли бы приобрести женщины из разных слоев общества. С 1921-го года Коко убедительно отстаивала позицию по изготовлению недорогих аксессуаров из искусственных камней. Она называла такие украшения "фантазийной бижутерией". Узнаваемость ее стиля заключалась в создании украшений с использованием массивных камней. Она делала акцент на пропорциях и яркой декоративности.



1936 год

1921 год оказался очень продуктивным для Коко. Именно тогда на свет появились легендарные духи Chanel №5. Однако придумала их не сама Габриэль, как обычно утверждают, а парфюмер Эрнест Бо. Шанель хотела создать для себя свой аромат и обратилась к нему за помощью, объяснив ему, какие нотки она хочет чувствовать. Он предложил ей несколько экспериментальных ароматов в маленьких пробирках. Среди них ей больше всего понравился аромат под номером 5. Она выбрала его специально для себя и назвала его Chanel №5. А уже позже решила продавать его в своем бутике.

Через два года Шанель ввела в моду натуральный загар, что совсем не входило в ее планы.

Как это случилось? Шанель отправилась в круиз на лайнере, на котором красиво загорела. После этого она появилась на светской вечеринке в Каннах и эффект шоколадной кожи сразу подхватили все состоятельные женщины.

До 50 лет Коко Шанель стала богатой и знаменитой. Однако Вторая Мировая война заставила ее закрыть бутик из-за затяжного кризиса. Людей волновал вопрос мира, а не последние тенденции моды. Из-за неспокойного времени во Франции Шанель переехала жить в Швейцарию. Там она провела более 10 лет.

Вернувшись на Родину, Габриэль заметила, что ее место в мире моды заняли другие популярные дизайнеры. Dior пользовался бешеной популярностью и все близкие Шанель убеждали ее, что после его появления в fashion-индустрии у нее нет никаких шансов.

Однако упорная Шанель с этим утверждением категорически не согласилась. И понемногу начала воспроизводить свою легендарную историю. Первый ее показ с треском провалился, но каждый последующий становился все лучше и лучше. Тогда Шанель сказала фразу, которая пользуется популярностью и сегодня: "Если созданную сегодня модель вы не увидите на улице завтра – грош ей цена. Если увидите много раз – она бесценна". Да, ее наряды выпускаются прет-а-порте даже через 48 лет после ее смерти.



1969 год

Личная жизнь

Всю свою жизнь Коко Шанель прожила незамужней и достаточно одинокой. Как уже упоминалось выше, первой и единственной ее любовью был Бой Кейпел, который женился на другой и погиб молодым. После этого у Шанель было много краткосрочных романов, однако еще одного настоящего и глубокого чувства она так и не испытала в своей жизни.

Ей приписывали романы с русским эмигрантом-композитором, князем Дмитрием Романовым и даже с герцогом Вестминистерским, который звал ее замуж. К слову, на его предложение Шанель ответила ему такой фразой: "Герцогов и герцогинь в мире много, а Коко Шанель – одна".

Также Габриэль была в отношениях с нацистским офицером по имени Ганс Гюнтер фон Динклаге. Как оказалось позже, мужчина не был чист перед законом и из-за его махинаций Шанель попала в тюрьму. Когда сотрудники правоохранительных органов поняли, что она стала жертвой его шпионских игр, то сразу отпустили ее.



Коко Шанель и герцог Вестминистерский, 1924 год

У нее было много романов, однако ни один из них не подарил ей настоящего счастья. После смерти Боя приоритетом в ее жизни стала работа, в которую она вкладывала все время и душу.



Коко Шанель и Бой (Артур Кейпел)

Смерть

Габриэль Коко Шанель умерла тихой смертью 10 января 1971 года в своем номере в отеле Ritz от сердечного приступа в возрасте 88 лет. Легендарную кутюрье похоронили на кладбище Буа-де-Во, в Швейцарии. Коко Шанель ушла, но ее стиль остался.

История модного Дома Chanel после смерти Коко

В 1971 году, после смерти Коко Шанель, вакансия генерального директора и креативного дизайнера Дома Chanel стала вакантной. В 1983 году ее занял немецкий и французский модельер Карл Лагерфельд. Он занимает эту должность по сегодняшний день.

Фото: из книги "История, рассказанная ею самой", 24 канал