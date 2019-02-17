Девид Бекхэм вместе с детьми поддержал Викторию на показе в Лондоне: фото

В Лондоне проходит одно из самых ожидаемых модных событий – London Fashion Week. Британский дизайнер Виктория Бекхэм каждый сезон демонстрирует новую коллекцию на неделе моды своего бренда. Что интересно, на показ Виктории традиционно приходит ее семья - муж Дэвид Бекхэм со всеми детьми, для которых важно поддержать мать.

Перед началом показа, который прошел 17 февраля, Виктория показала открытку и цветы, которые ей оставили супруг Дэвид Бекхэм и дети.

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"Удачи, мамочка! Мы тебя любим! Дэвид, Бруклин, Ромео, Круз и Харпер", – говорится в письме.

На показ пожаловали младшие дети Виктории Круз, Ромео и Харпер, а также ее старший сын Бруклин с любимой девушкой Ханой Кросс, которая надела стильный наряд из прошлой коллекции Виктории Бекхэм.

Что интересно, семейство Бекхэмов сидели рядом с главным редактором американского Vogue и влиятельной женщиной в модной индустрии Анной Винтур. А маленькая дочь Виктории Харпер на днях сменила свою прическу и выглядела очень похожей на Винтур, о чем даже пошутил Дэвид на своей странице в Instagram.

Кому идет больше? Харпер или Анни? Обе замечательные!

– написал мужчина.



Бруклин Бекхэм с Ханой Кросс, Круз, Ромео, Харпер/ Getty Images



Бруклин Бекхэм с Ханой Кросс, Круз, Ромео, Харпер и Дэвид Бекхэм / Getty Images



Бруклин Бекхэм с Ханой Кросс / Getty Images



Девид БЭкхеми Харпер / Getty Images



Бруклин Бекхэм з Ханою Кросс, Круз, Ромео / Getty Images



Открытка, которую Виктории написали ее дети / Instagram-Stories / @victoriabeckham



Девид Бекхэм сравнил прически дочери Харпер и Анны Винтур / Instagram-Stories / @davidbeckham



Анна Винтур / Getty Images