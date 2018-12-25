Девять детей: сестры Кардашян-Дженнер представили рождественскую открытку

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Семейство Кардашян-Дженнер
Семейство Кардашян-Дженнер / www.gettyimages.com

Семейство Кардашян-Дженнер традиционно ежегодно снимаются в общей праздничной фотосессии для рождественской открытки. В этом году в съемке участвовали только молодые мамы Ким, Кайли, Кортни и Хлои.

Новое фото Ким опубликовала на своей странице в Instagram. Однако на нем нет матери звездного семейства и Кендалл Дженнер.

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Кардашян объяснила их отсутствие в подписи к фото.

Мы делали эту фотографию в последний момент – во всем виноваты наши с мужем напряженные рабочие графики. Тогда мы поняли, что лучше всего будет сфотографировать всех детей нашего большого семейства, поэтому пригласили малышей провести с нами фотосессию. С Кендалл и мамой мы встретились сразу после этого. Счастливого Рождества от всей нашей семьи!
– заявила жена Канье Уэста.

На открытке сестры позируют в белых одеждах со своими детьми: Ким – с сыном Сейнт и дочерьми Норт и Чикаго, Кайли прижала дочь Сторми, а Кортни изображена с дочерью Пенелопой и сыновьями Мэйсоном и Рейном, Хлои – с дочкой Тру.

Кроме того, на снимке еще есть общая дочь Роба Кардашян и Блэк Чайни – 2-летняя Дрим.


Семейство Кардашян / Instagram / @kimkardashian

К слову, в прошлом году семья также фотографировалась с детьми, однако без Кайли Дженнер. По мнению поклонников, в прошлом году Кендалл также не принимала участия в фотосъемке, а ее просто добавили в фоторедакторе.

Сімейство Кардашян-Дженнер

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Хлои Кардашян Кортни Кардашян Ким Кардашян Кайли Дженнер
Источник: 24 канал
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