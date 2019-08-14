Девять женщин обвинили 78-летнего певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах: детали

Знаменитый испанский певец Пласидо Доминго оказался в центре секс-скандала. Восемь певиц и одна танцовщица решились рассказать о том, что оперный артист злоупотреблял своим социальным статусом и домогался их различными способами.

Статью, в которой девять женщин рассказали о том, как им пришлось стать жертвами сексуальных домогательств, опубликовало издание Associated Press. Источник указывает, что жертвами сексуальных домогательств Пласидо Доминго стали девять женщин, среди которых восемь певиц и одна танцовщица. По их словам, оперный певец домогался их около тридцати лет назад.

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Одна из потерпевших заявила, что знаменитый испанский артист "засунул руку ей под юбку", а другие утверждали, что он также допускал и насильственные поцелуи, а также побудил к сексуальным отношениям, в обмен на которые предлагал роли.

Ею оказалась Патриция Вульф, которая ранее выступала с Пласидо Доминго в вашингтонской опере. Другие восемь решили оставить свои имена в тайне, поскольку они до сих пор работают в этой отрасли и, по их словам, это может негативно отразиться на их репутации и карьере.

Стоит добавить, что опрошенные коллеги Доминго также заявили, что у него был повышенный интерес к женщинам и определенные его действия невозможно описать иным словом, чем "домогательства". 78-летний певец решил не оставаться в стороне от скандала и сразу прокомментировал заявления женщин.

Заявления этих неназванных лиц, говорящих о событиях тридцатилетней давности, глубоко тревожны и изложены совершенно неточно. Мне больно слышать, что я мог кого-то огорчить или заставить чувствовать себя неловко, неважно, как давно это было. Я верил, что все мои отношения и взаимодействия с людьми были взаимными и происходили из общего согласия. Люди, которые работали или знакомы со мной, знают, что я не тот, кто намеренно причиняет вред, оскорбляет или порочит кого-то. Но я признаю, что правила и стандарты, которыми мы руководствуемся сегодня, сильно отличаются от тех, что были в прошлом. Я удостоился иметь более чем 50-летнюю карьеру в опере и буду придерживаться самых высоких стандартов,

– заявил Пласидо Доминго.

Стоит отметить, что 78-летний певец уже 57 лет находится в браке с мексиканской певицей Мартой Орнелас (после брака – Доминго – LifeStyle 24). У супругов родилось двое сыновей, которым сейчас 53 и 50 лет.