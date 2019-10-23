Девятая часть "Звездных войн" побила рекорд "Мстителей" по кассовому сбору перед премьерой

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Фильм "Звездные войны" побил рекорд "Мстителей"
Фильм "Звездные войны" побил рекорд "Мстителей" / MovieWeb

Финальный трейлер картины "Звездные войны: Восхождение Скайвокера" был опубликован накануне, 22 октября. Тогда же стартовали продажи билетов на будущие сеансы, которые мгновенно побили предыдущий рекорд фильма "Мстители: Завершение".

Традиционно после премьеры финального трейлера к фильму "Звездные войны: Восхождение Скайвокера" во многих странах стартовали предпремьерные продажи на будущие сеансы. Несмотря на то, что до премьеры еще чуть больше полутора месяца, фанаты "Звездных войн" активно скупают билеты на сеансы.

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Иностранное издание Deadline сообщает, что касса билетов уже превысила рекордную сумму, которую недавно установила картина "Мстители: Завершение". Источник ссылается на данные, которые предоставила компания Atom Tickets, отвечающая за продажу билетов в США, заявила, что "Звездные войны" опередили "Мстителей" уже на 45%. А премьера девятого эпизода под названием "Восхождение Скайвокера" запланирована на 19 декабря.

Зоряні війни 9
Постер девятой части "Звездных войн" / Facebook / @StarWars

Добавим, что теперь пятерка лидеров по допремьерным кассовым сборам выглядит так:

1. "Звездные войны: Восхождение Скайвокера"
2. "Мстители: Завершение"
3. "Мстители: Война бесконечности"
4. "Звездные войны. Последний дождей"
5. "Изгой-один. Звездные войны. Истории"

Также напомним, что на октябрь 2019 года фильм "Мстители: Завершение" является самой кассовой лентой в истории. Подсчеты дохода компании Marvel после завершения показов в кинотеатрах достигли рекордной суммы – студия заработала 2,9 миллиарда долларов. Собрав такую сумму "Мстители" автоматически подвинули "Аватар" с первого места, который продержался там около десяти лет и в 2009 году собрал в прокате 2,79 миллиарда долларов.

Аватар
Постер фильма "Аватар" / Pinterest

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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