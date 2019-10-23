Девятая часть "Звездных войн" побила рекорд "Мстителей" по кассовому сбору перед премьерой

Финальный трейлер картины "Звездные войны: Восхождение Скайвокера" был опубликован накануне, 22 октября. Тогда же стартовали продажи билетов на будущие сеансы, которые мгновенно побили предыдущий рекорд фильма "Мстители: Завершение".

Традиционно после премьеры финального трейлера к фильму "Звездные войны: Восхождение Скайвокера" во многих странах стартовали предпремьерные продажи на будущие сеансы. Несмотря на то, что до премьеры еще чуть больше полутора месяца, фанаты "Звездных войн" активно скупают билеты на сеансы.

Читайте также: "Звездные войны: Восхождение Скайвокера": сеть покоряет финальный трейлер фильма

Иностранное издание Deadline сообщает, что касса билетов уже превысила рекордную сумму, которую недавно установила картина "Мстители: Завершение". Источник ссылается на данные, которые предоставила компания Atom Tickets, отвечающая за продажу билетов в США, заявила, что "Звездные войны" опередили "Мстителей" уже на 45%. А премьера девятого эпизода под названием "Восхождение Скайвокера" запланирована на 19 декабря.



Постер девятой части "Звездных войн" / Facebook / @StarWars

Добавим, что теперь пятерка лидеров по допремьерным кассовым сборам выглядит так:

1. "Звездные войны: Восхождение Скайвокера"

2. "Мстители: Завершение"

3. "Мстители: Война бесконечности"

4. "Звездные войны. Последний дождей"

5. "Изгой-один. Звездные войны. Истории"

Также напомним, что на октябрь 2019 года фильм "Мстители: Завершение" является самой кассовой лентой в истории. Подсчеты дохода компании Marvel после завершения показов в кинотеатрах достигли рекордной суммы – студия заработала 2,9 миллиарда долларов. Собрав такую сумму "Мстители" автоматически подвинули "Аватар" с первого места, который продержался там около десяти лет и в 2009 году собрал в прокате 2,79 миллиарда долларов.



Постер фильма "Аватар" / Pinterest