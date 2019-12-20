Девушка Бонда: из жизни ушла французская актриса Клодин Оже

В возрасте 78 лет в Париже умерла известная актриса и "Мисс Франция 1958" Клодин Оже. Шикорому кругу зрителей звезда запомнилась ролью первой французской девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая Молния".

Легендарная Клодин Оже умерла в Париже в четверг, 19 декабря. Актрисе было 78 лет. Она вошла в историю мирового кинематографа, став первой французской девушкой агента 007.

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Французская актриса Клодин Оже / Getty Images

Ее путь к славе начался с модельной карьеры. В 1958 году Клодин Оже завоевала титул "Мисс Франция". Впоследствии она представляла свою страну на конкурсе "Мисс мира", где ей удалось занять второе место.



Клодин Оже на "Мисс мира / Daily Mail

Через некоторое время Клодин пригласили сняться в драматической киноленте "Кристина" с Роми Шнайдер и Аленом Делоном. В 1962 году она сыграла главную женскую роль в фильме "Железная маска" с участием Жана Маре. Однако настоящую всемирную славу Клодин Оже принесла роль Домино в четвертом фильме бондианы, картине "Шаровая молния", где она играла вместе с Шоном Коннери.



Клодин Оже и Шон Коннери / Daily Mail