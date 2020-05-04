"Девушка Бонда" впервые призналась об эмоциональных издевательствах и давлении мужа:Он решал все

77-летняя шведская актриса и фотомодель Бритт Экланд сделала сенсационное признание. В течение четырех лет брака с комедийным актером Питером Селлерсом она подвергалась эмоциональному насилию. "Девушка Бонда" страдала от ревности и агрессии мужа, который не оставлял ей право на выбор или самостоятельные поступки.

Бритт Экланд откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем для документального фильма BBC Arts "Питер Селлерс: Состояние комического экстаза". Как информирует The Guardian, в этом браке актер проявил себя настоящим тираном, который эмоционально издевался над избранницей и держал ее жизнь под полным контролем.

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"Девушка Бонда", сыгравшая в девятом фильме о суперагенте "Человек с золотым пистолетом", поженилась с Питером Селлерсом в 21 год за три недели после первого свидания. Он был ее первым мужчиной, а она стала для него второй из четырех жен. Сразу после медового месяца модель и актриса почувствовала жесткий характер возлюбленного. Уже тогда он самостоятельно покупал весь ее гардероб и не давал никакого права на собственное мнение.

Он решал, что я буду надевать. Он просто заранее решил все, не спрашивая меня никогда,

– отметила Бритт Экланд.

Знаменитость вспоминает, что Питер Селлерс угрожал ей разводом каждый вечер в пятницу, а до понедельника приглашал на обед или готовил драгоценные подарки. Он страдал от алкогольной и кокаиновой зависимости и биполярных расстройств, а также отказывался от надлежащего лечения.



Бритт Экланд с мужем Питером Селлерсом / Фото: Getty Images

Бритт Экланд вспомнила, что звезда комедии "Розовая пантера" Питер Селлерс принудительно забирал ее прямо со съемочной площадки, что приводило к тому, что ее лишали ролей. Он также решал, когда ей следует посетить врача, ведь считал, что она не слишком хорошо выглядела.

Несмотря на то, что шведская актриса имела все, о чем мечтают девушки, она расторгла брак за четыре года совместной жизни. От Питера Селлерса она воспитывает дочь Викторию, которая построила модельную карьеру в Британии.