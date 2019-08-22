Девушка Бруклина Бекхэма похвасталась фигурой в купальнике: смелые фото

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Хана Кросс
Хана Кросс / Instagram / @hancross

Девушка старшего сына звездной четы Бекхэмов Бруклина Хана Кросс устроила роскошный отдых в Монако и показала поклонникам в сети откровенные фото.

Новые снимки Хана опубликовала на своей странице в Instagram. Что интересно, в течение длительного времени Кросс и Бруклин Бекхэм не публиковали совместных снимков. Поэтому в сети распространяется все больше сплетен об их расставании. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Последний совместный выход пары был в Уимблдоне 15 июля. С того времени любовники вместе не попадали ни в объективы папарацци, ни на личных фото в социальных сетях. Ранее девушка появлялась на семейных праздниках Бекхэмов, однако после громкого инцидента в ресторане французского отеля, когда Бруклин и Хана публично выясняли отношения, модель в компании звездного семейства не видели. Напомним, в тот день Кросс в пылу набросилась на парня с кулаками, а все СМИ пестрели резонансной новостью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений bb (@brooklynbeckham)

 

Впоследствии сами Дэвид и Виктория не скрывали того, что они не в восторге от своего любимого сына и были против видеть их вместе.

Сейчас модель продолжает делиться с поклонниками фотографиями со своего отдыха в Монако и демонстрировать откровенные фото в купальнике.

Хана Кросс
Хана Кросс / Instagram / @hancross

Хана Кросс
Хана Кросс / Instagram / @hancross

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Звездные романы Бруклин Бекхэм
Источник: LifeStyle 24
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