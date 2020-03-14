Девушка Илона Маска Граймс рассекретила срок беременности и пожаловалась на самочувствие

31-летняя канадская певица Граймс недавно решилась признаться, что ждет первенца от изобретателя Илона Маска. За беременностью звезды наблюдает общественность во всем мире, а будущая мама радостно делится подробностями. Так, она призналась, что находится на 7 месяце беременности и тяжело переносит ее.

Эпатажная Граймс довольно часто общается с прессой, разоблачая новые подробности своей личной жизни. На днях она дала интервью радио War Nymph Radio, рассказав о том, какой образ жизни ей приходится вести, вынашивая своего первенца.

Читайте также Девушка Илона Маска подтвердила, что ждет ребенка от изобретателя: подробности

Так, в последнее время Граймс жаловалась на самочувствие и постоянные боли. Она была вынуждена обратиться к медикам, чтобы уберечь свое здоровье и здоровье малыша. Так, врачи отметили, что ей необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и избегать употребления алкоголя.

Как призналась сама исполнительница, она выполняет советы специалистов, однако это не приносит ей никакого удовольствия, а только приносит больше хлопот.

Сейчас я здорова, потому что я беременна. Вот чему я научилась: спать по режиму, оставаться трезвой и есть много овощей. И я не чувствую себя лучше, на самом деле. Мне хуже,

– отметила Граймс.

Она считает, что фитнес для здорового человека – ненужная вещь. Кроме того, артистка впервые рассказала о сроках беременности. Несмотря на то, что о своем состоянии она объявила лишь в начале января, сейчас она находится на 7 месяце и ожидает появления малыша уже этой весной.

Напомним, что разговоры о возможной беременности спровоцировала сама Граймс, опубликовав интригующее фото на личной странице в Инстаграме. Она поделилась откровенным кадром, на котором позировала топлесс с изображением малыша на обнаженном животе. Впоследствии звезда заявила, что не планирует пресваивать будущему ребенку какие-либо гендерные признаки. Пол будет оставаться неопределенным до тех пор, пока малыш самостоятельно не выберет свою идентичность. Вместо привычного "он" или "она" артистка призывает употреблять "они".

Стоит отметить, что для Граймс первая беременность – не только физическое испытание, но и эмоциональное. Ведь она впервые в жизни пожертвовала своей свободой и телом для того, чтобы дать миру новую жизнь.