Девушка Илона Маска подтвердила беременность: фото Граймс на сносях

Несколько дней назад канадская певица Граймс спровоцировала слухи о своей беременности, опубликовав снимок с изображением младенца на животе. 31-летняя знаменитость решила долго не томить поклонников в неведении. Она поделилась еще одним кадром экстравагантной фотосессии, на которых отчетливо виден округлый живот Граймс.

Разговоры о вероятной беременности спровоцировала сама Граймс, опубликовав провокационное фото на личной странице в инстаграме. Она поделилась откровенным кадром, на котором позировала топлесс.

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Грудь звезда прикрыла длинными косами, а для большего эпатажа выбрала цветные линзы. Однако главным элементом фотографии стало изображение малыша на обнаженном животе певицы. Тогда слухи Граймс подогрела красноречивым комментарием: "Беременность – это очень дикое и воинственное состояние".

Так, чтобы не оставлять общественность в сомнениях, Граймс опубликовала новый снимок. На нем она уже предстала в черном платье с белыми вставками, оголив округлый живот. Кадр звезда по-прежнему оставила без всяких объяснений.

Эту фотографию не обошел вниманием бойфренд певицы, который вскоре станет отцом в шестой раз. Изобретатель Илон Маск оставил под заметкой комментарий, который похож на математическую формулу: "x is y".

x is y — Buff Mage (@elonmusk) 10 січня 2020 р.

Некоторые пользователи твиттера предположили, что дело касается Х- и Y-хромосом, по которым они определили пол будущего ребенка. Так, по подсчетам поклонников, пара ждет мальчика.

Заметим, что эта беременность станет первым для 31-летней Граймс. В то время ее избранник воспитывает пятерых сыновей от предыдущего брака с канадской писательницей Джастин Маск, отношения с которой длились на протяжении 8 лет.