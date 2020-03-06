Девушка Илона Маска подтвердила, что ждет ребенка от изобретателя: подробности

В начале января в этом году канадская певица Граймс объявила, что ожидает рождения первенца. Девушка делилась с поклонниками подробностями своего состояния во время беременности. Но только сейчас она решилась подтвердить, что отцом будущего малыша действительно является ее бойфренд Илон Маск.

Ранее 31-летняя Граймс для общения с поклонниками выбирала социальные сети, рассказывая о ходе беременности и рассекречивая детали будущего воспитания первенца. Теперь исполнительница решилась на откровенное интервью для издания Rolling Stone, в котором дала ответ на самый главный вопрос – назвала отца ребенка.

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Стоит отметить, что многочисленные слухи распространялись по сети небезосновательно. Об отношениях Илона Маска и Граймс говорили еще с мая 2018 года, когда пара появилась вместе на красной дорожке бала Института костюма в Нью-Йорке. Несмотря на многочисленные вопросы фолловеров, исполнительница игнорировала имя отца малыша. Однако даже в официальном признании решила оставить таинственность.

Я действительно очень люблю своего парня... Я немного волнуюсь, что мой ребенок будет такой же сумасшедшей, как и я. Он просто очень добрый, когда разговаривает со мной,

– рассказала Граймс.

Кроме того, будущая мамочка призналась, что для нее было трудно решиться на беременность. Она почувствовала, что впервые в жизни пожертвовала своей силой и независимостью для того, чтобы дать миру новую жизнь: "Даже если беременность и большая вещь, то для женщины это может означать жертву, она жертвует своей свободой и телом. Это безумие, и только половина населения планеты должна решиться на нее. Я отнеслась к этому решению не поверхностно, согласившись на незащищенный секс".

Напомним, что разговоры о вероятной беременности спровоцировала сама Граймс, опубликовав провокационное фото на личной странице в инстаграме. Она поделилась откровенным кадром, на котором позировала топлес с изображением малыша на обнаженном животе. Впоследствии Граймс призналась, что довольно тяжело переносит первую беременность, к которой она не была готова. Несмотря на то, что ей пришлось отказаться от продвижения альбома и музыкальной карьеры, это состояние приносит ей только положительные эмоции.

Однако настоящий резонанс вызвало последнее заявление Граймс. Она заявила, что не планирует предоставлять будущему ребенку никаких гендерных признаков. Пол будет оставаться неопределенным до того времени, пока малыш самостоятельно не выберет свою идентичность. Вместо привычного "он" или "она" артистка призывает употреблять "они".