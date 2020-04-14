Девушка из села: Ольга Фреймут призналась, как ей удалось воплотить сказку в жизнь

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут откровенно рассказала о происхождении и отношении к себе, а также призналась, что достигла того, о чем мечтала, благодаря поддержке родителей, хорошему образованию и этикету.

Многих из нас часто упрекают, что мы родом из провинции и якобы отличаемся от других. Однако это не так. Где бы вы ни родились, всегда имеете возможность достичь того, чего желаете. Это на собственном примере доказывает Ольга Фреймут. Знаменитость опубликовала на личной инстаграм-странице пост, в котором рассказала, как ей удалось достичь успеха.

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Ольга родом из городка Новый Роздол, на Львовщине. Ведущая признается, что ее часто пугают, что она девушка из села и там ее место. Однако говорит, что ни при каких обстоятельствах не попрощалась бы с провинцией. Женщина гордится своим происхождением, видит в нем свою силу и уникальность.

Безликой мне, девочке Оле из Нового Роздола, удалось воплотить сказку в жизнь. Благодаря поддержке родителей, хорошему образованию и этикету. Королевские манеры ежедневно делали с моей судьбой чудеса. Потому что кто сказал, что этикет – преимущество богатых и титулованных? Этикет доступен каждому!

– написала Фреймут в публикации.



Телеведущая Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Ольга любит делиться полезными советами и собственным опытом с подписчиками. Телеведущая отметила, что желает передать свои знания поклонникам и уже начала работу над авторским марафоном.