"Мулан": в сети появился украинский трейлер фильма Disney о девушке-воине

Одна из самых известных киностудий мира Disney представила второй трейлер к долгожданному боевику "Мулан", после чего в сети появился дублированный видеоролик. Фильм стал адаптацией популярного мультфильма 90-ых.

В центре сюжета – обычная китайская семья, в которой царит идиллия. Однако подготовка к свадьбе дочери прерывается, когда император издает указ, согласно которому каждая семья должна отправить одного человека в армию. В то время Китай атакуют северные захватчики, поэтому ряды армии существенно редеют.

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Единственным мужчиной в семье Фа Мулан является тяжелобольной отец, который когда-то был военным. Чтобы уберечь его от войны, на фронт идет старшая дочь, которая хитростью вступает в ряды воинов. Но на поле боя девушка понимает, что это не просто принудительное занятие, а ее предназначение.

Режиссером киноадаптации "Мулан" стала Ники Каро. На воплощение незаурядного сюжета студия Disney выделила рекордную сумму – 300 миллионов долларов. Главную роль получила талантливая актриса Лю Ифей. Кроме этого, киноманы смогут увидеть мастерскую игру Донни Йен, Джет Ли, Гун Ли, Джейсона Скотта Ли, Розалинды Чао.

Первый трейлер к фильму, который вышел в сети 7 июля, уже успел покорить поклонников. В ролике авторы показали воинственность девушки, которая без сомнений берется менять свою жизнь, и ее слаженность на поле боя. Премьера фильма "Мулан" запланирована на 25 марта 2020 года.

"Мулан": новый украинский трейлер смотреть онлайн

"Мулан": первый украинский трейлер смотреть онлайн