Девушку Бруклина Бекхэма заподозрили в беременности: фото
Сын британского дизайнера Виктории Бекхэм и его девушка Хана Кросс на днях попали в объективы папарацци во время их возможной ссоры: парень выглядел раздраженным, а модель стояла в слезах. Подробности скандала остались неизвестны, но 9 мая пара посетила вечеринку в честь выхода нового фильма Гая Ричи "Алладин", после чего в сети появились новые обсуждения.
Для выхода Хана Кросс надела короткую черную кофту и длинную юбку с рюшами и откровенным разрезом для ноги. Интересно то, что юбка выглядела обтягивающей на талии и якобы подчеркнула ее округлый живот. Сейчас официальных заявлений относительно возможной беременности нет, только слухи пользователей в сети.
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Завершили образ модели черные босоножки на высоких каблуках и цепочка с буквой Б, с которой она часто появляется на публике.
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Getty Images
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Getty Images
Хана Кросс / Getty Images
Фото папарацци Ханы и Бруклина во время их ссоры:
Хана Кросс и Бруклин Бекхэм LEGION-MEDIA.RU