Девушку Бруклина Бекхэма заподозрили в беременности: фото

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Хана Кросс и Бруклин Бекхэм
Хана Кросс и Бруклин Бекхэм / www.gettyimages.com

Сын британского дизайнера Виктории Бекхэм и его девушка Хана Кросс на днях попали в объективы папарацци во время их возможной ссоры: парень выглядел раздраженным, а модель стояла в слезах. Подробности скандала остались неизвестны, но 9 мая пара посетила вечеринку в честь выхода нового фильма Гая Ричи "Алладин", после чего в сети появились новые обсуждения.

Для выхода Хана Кросс надела короткую черную кофту и длинную юбку с рюшами и откровенным разрезом для ноги. Интересно то, что юбка выглядела обтягивающей на талии и якобы подчеркнула ее округлый живот. Сейчас официальных заявлений относительно возможной беременности нет, только слухи пользователей в сети.

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Завершили образ модели черные босоножки на высоких каблуках и цепочка с буквой Б, с которой она часто появляется на публике.

Бруклін Бекхем і Хана Кросс
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс​ / Getty Images

Бруклін Бекхем і Хана Кросс
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс​ / Getty Images

Хана Кросс
Хана Кросс / Getty Images

Фото папарацци Ханы и Бруклина во время их ссоры:

 

Хана Кросс и Бруклин Бекхэм LEGION-MEDIA.RU

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные романы Бруклин Бекхэм
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