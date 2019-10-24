Ди Каприо, Брэд Питт, Том Хэнкс и другие: киностудии выдвинули кандидатов на премию Оскар

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Брэд Питт, Том Хэнкс и Леонардо Ди Каприо
Брэд Питт, Том Хэнкс и Леонардо Ди Каприо / Коллаж: LifeStyle 24

Оскар считается главной и самой престижной церемонией награждения в области кино. Именно поэтому подготовка к следующей премии начинается сразу после завершения предыдущей. А, когда до проведения церемонии остается чуть больше, чем три месяца, известные киностудии начинают выдвигать своих кандидатов.

В конце апреля 2019 года Американская Академия кинематографических искусств и наук сообщила о дате проведения "Оскара" в 2020 году. Феерическая церемония пройдет 9 февраля во кинотеатре Dolby. Традиционно, за несколько месяцев до проведения премии популярные киностудии называют имена своих актеров, которые по их мнению, могут стать лауреатами Оскара.

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На сайте издания Indiewire сообщают, что студия Sony, а также киногигант Netflix определились со своими претендентами. В категориях "Лучший актер" и "Лучший актер второго плана" будут выдвинуты звезды фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт соответственно.

Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды в Голливуде" / IMDb 

Также Sony выдвинула Мэтью Риса и Тома Хэнкса, которые снимались в фильме "Прекрасный день по соседству".

Том Генкс і Меттью Ріс
Том Хэнкс и Мэттью Рис в фильме "Прекрасный день по соседству" / IMDb 

Стримингова компания Netflix номинировала на "Оскара" Джонатана Прайса и Энтони Хопкинса. Они исполнили роли в фильме "Два папы", первый из которых сыграл Франциска, а второй – Бенедикта.

Два папи фільм 2019
Кадр из фильма "Два папы" / IMDb

Киностудия A24 в претенденты на Оскар за главную мужскую роль выбрала Роберта Паттинсона, который сыграл в ленте "Маяк", а также его коллегу Уиллема Дефо, которому получила второстепенная роль.

Фільм
Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо в фильме"Маяк" / IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Оскар 2020 Оскар Брэд Питт Леонардо Ди Каприо Кино
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