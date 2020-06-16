Итальянский бренд одежды Diesel представил новое рекламное видео, снятое в Киеве. В клипе под названием Francesca изображена история как внутренних, так и внешних изменений девушки-трансгендера.

Ролик опубликовали на своей странице Family Production – украинская продакшн-группа, которая занималась созданием рекламы.

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Для съемок разработчики выбрали один из корпусов Киевского политехнического института. Несмотря на то, что зрителям может показаться, будто на видео постоянно меняются локации, однако съемочная группа, на самом деле, отсняла только помещение столичного вуза.

Как отметили в Family Production, художники-постановщики собственноручно меняли одно и то же место Кроме этого, каждый кадр отсняли под особую песню.

Интересно, что чтобы найти именно те таблетки, которые актриса принимает в ролике, съемочная команда проверила почти 50 киевских аптек.

Режиссером рекламного видео стал известный Франсуа Русселе, ранее сотрудничавший с Мадонной и The Rolling Stones. Девушка, сыгравшая главную роль, действительно является трансгендером.

Предыдущая реклама Diesel, которую сняли в Киеве

Заметим, что это уже не первое сотрудничество украинской команды Family Production и итальянского бренда Diesel. В 2018 году они также в Киеве сняли рекламное видео. Часть съемок тогда происходила возле недостроенного Подольского моста.

Это видео получило 3 награды наиболее престижной рекламной премии "Каннские львы" в следующих категориях:

лучшая режиссура;

лучший продакшн-дизайн;

лучшая операторская работа.

Реклама Diesel, отснятая в Киеве в 2018 году: смотрите видео