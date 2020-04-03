Диетический десерт из яблок от Юлии Панковой

Когда, как не на карантине, есть время порадовать себя и своих родных вкусными и, главное, полезными рецептами. Ведущая Нового канала решила поделиться собственным рецептом простого и полезного лакомства.

Есть люди, которые не могут представить свою жизнь без сладкого. Кто-то наслаждается вкусом, а другие заедают стресс и панику. За время карантина, наверное, у большинства украинцев появилась зависимость от так называемого гормона счастья. Что же делать с этой страстью?

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Ведущая проекта "Ревизор" на Новом канале, кулинар Юлия Панкова рекомендует не отказывать себе в сладеньком.

Я против магазинных сладостей. Все шоколадки, батончики, конфетки в ярких обертках, к сожалению, не имеют никакой пользы. Там только транс-жиры, эмульгаторы и ароматизаторы. Собственно, от этого и увеличивается вес. Я за "гормон счастья" собственного приготовления. Когда вы знаете, какие ингредиенты используете и в каких условиях готовите. Сегодня хочу поделиться простым, но очень полезным рецептом – это яблочки, запеченные с медом, орехами и корицей,

– рассказала ведущая Нового канала.

Рецепт запеченных яблок с медом, орехами и корицей

Ингредиенты:



яблоки – 7 шт.

изюм – 190 г

мед – 7 ч. л.

орехи – 14 шт.

сахар – 7 ч. л.

корица – 3 ч.л.

коньяк – 2 ст. л.

Приготовление:

1. Яблоки проколите вилкой по всей поверхности.

2. Промойте изюм, сбрызните его коньяком и оставьте на 30 минут.

3. Вырежьте сердцевину и частично мякоть яблока.

4. Положите внутрь каждого яблока по 1 ч. л. меда и изюма и два ореха.

5. Сверху посыпьте сахаром и корицей.

6. На дно формы налейте воды, примерно 1 см, выложите яблоки и поставьте в духовку.

7. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.

"Приятного аппетита и хорошего дня", – желает вам ведущая Нового канала!