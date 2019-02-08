Диплом политолога, поездка в СССР и продажа эскизов: как шел к успеху модельер Christian Dior

Знаменитый Кристиан Диор и сегодня является олицетворением элегантности, а его имя называют синонимом слова "мода". Несмотря на настояние родителей касаемо "приземленной" профессии, после окончания школы политологии он пошел по пути, который подсказывало сердце. Легендарный модельер, которому удалось проработать в собственном Доме моды всего 10 лет, навсегда оставил след в fashion-индустрии.

Кристиана Диора считают одним из ведущих дизайнеров французской моды. Его наряды – это непревзойденный стиль, женственность и совершенный вкус. Одежда Christian Dior пользовалась бешеным спросом в послевоенные времена, а он до конца своих дней поверить не мог, что наконец занимается делом, которое любит.

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Любимые духи Miss Dior, легендарная сумка Saddle и юбка-карандаш – это лишь несколько вещей, которые ввел в мир невероятно чувственный Кристиан Диор. Основоположник моды, заложивший тренды современности еще в 1940-х годах, и подумать не мог, что после смерти его имя будет звучать еще громче и стоить еще больше, чем при жизни.

Детство Кристиана Диора

Кристан родился в бывшем рыбацком порту Гранвиле 21 января 1905 года в довольно обеспеченной семье. Его отец Морис Диор происходил из богатого рода, а позже в начале ХХ века ему удалось увеличить семейный доход, торгуя химическими удобрениями. Мать Кристиана Мари-Мадлен (Изабелль) не работала, она присматривала за детьми и создавала уют в их доме. Деньги зарабатывал только глава семьи, которая была многодетной, однако они ни в чем не испытывали нужды.

Факт о состоятельности всегда будет отличать Кристиана от многих других дизайнеров, которые приходили к успеху после нищеты или детских домов. Это всегда будет говорить о том, что он мог идти путем отца, зарабатывая достаточно денег, но он выбрал продажу эскизов за копейки и создавал свою историю.



Кристиан Диор с семьей в своем доме в Гранвиле / Dior.com

Кристиан был вторым из пяти детей. Когда ему было 6 лет, родители решили переехать в Париж, где его отец скупил много недвижимости, а также пожелал, чтобы дети получали образование дома. Кристиан Диор сразу почувствовал тягу к рисованию, но родители упорно настаивали, чтобы он учился на дипломата. Несмотря на мечты связать свою жизнь с искусством, Кристиан прислушался к родительским советам и поступил в Свободную школу политических наук.

Юность и первые шаги на пути к карьере

Несмотря на количество домашних заданий, которые парень получал в школе политологии, его интересовала совсем другая отрасль. Он слушал классическую музыку, интересовался живописью, ходил по музеям и много времени уделял саморазвитию в этом направлении. Однажды Кристиан понял, что не хочет зависеть от родителей. После этого в 1928 году молодому энтузиасту удалось убедить своего друга Жана Бонжака открыть арт-галерею, где они организовывали выставки картин знаменитых художников. Галерея приносила небольшой доход, но для Кристиана даже этот результат был важен, ведь он зарабатывал собственные средства.

Так продолжалось до 1931 года, который стал трагическим для будущей знаменитости. Его мать умерла от рака, а бизнес отца обанкротился из-за мошенников. Со временем все имущество Диоров продали на аукционах, а сам Кристиан заболел туберкулезом. Он переехал в провинциальный городок, в котором снимал дешевое жилье.

Во время борьбы с болезнью и депрессией юноша вспомнил о мечте родителей – чтобы он стал дипломатом. Парень решил отправиться в путешествие в СССР. За время поездки он побывал на Кавказе, в Ленинграде и Крыму. После возвращения в Париж ему пришлось закрыть галерею, поскольку она не приносила большого дохода, а финансирование, которое ему обеспечивали родители, прекратилось из-за черной полосы в их жизни.

Он пытался найти для себя работу и откликался на различные предложения. Однажды Кристиан предложил свое резюме владельцам парижского модного дома, чтобы устроиться туда администратором, однако они отказали ему, не подозревая, что перед ними стоит будущая легенда.

Как-то парня пригласил в гости знакомый, работавший в сфере моды. После этого Кристиан не на шутку увлекся рисованием эскизов, а именно – шляпок и платьев. Он начал предлагать свои идеи портным и дизайнерам. Его рисунки начали расходиться по Парижу, как горячие пирожки. Их сразу напечатали в модных журналах. Его имени еще никто не знал, но он уже становился примером для подражания и задавал тон будущей моде. В 1937 году Кристиан Диор наконец смог переехать в Париж, проплатив себе квартиру на некоторое время вперед. Знаменитый на то время модельер Робер Пиге предложил Кристиану стать художником для его модного журнала, на что он с удовольствием согласился.



Кристиан Диор 1955 год / Getty Images

Когда началась Вторая мировая война, в 1939 году, Кристиан пошел в армию, где прослужил 12 месяцев. После того как вернулся, он сразу занялся поиском работы. Однако в военные времена людей в Париже интересовало нечто другое, а не мода.

С 1941 года он пошел работать к знаменитому французскому кутюрье Люсьену Лелонгу. Долгое время он работал на него, выполняя его прихоти и поддерживая его стиль. Однако потенциал Кристиана не мог долго оставаться в тени, поэтому пришло его время блистать. В 1942 году он открыл свою парфюмерную лабораторию. Кристиан настолько увлекся магией сочетания ароматов, что очень долго не мог остановиться. Он создавал новые ароматы, которые, как он утверждал, свидетельствовали о женском шарме и очаровании. Результатом его плодотворной работы на сегодня является компания Christian Dior Perfume. У него даже есть несколько метких цитат по поводу запаха, которым пользуется женщина.

1. Парфюм, которым пользуется женщина, расскажет о ней намного больше, чем ее почерк.

2. Духи – необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкри подписывал свои картины.

3. Духи – это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа.

После окончания войны любой бизнес стал первым приоритетом для Франции. Через десятки лет увлечения Кристиан Диор наконец решился на то, чтобы создать свой Модный дом. В 1946 году он добился финансовой помощи от бизнесмена и фабриканта Marcel Boussac. Этот человек, как никто другой в то время, разбирался в тканях, фурнитуре и самое главное – обладал нужной суммой для такого рискового дела, как поверить создателю ароматов на слово и вложить деньги в его идею создать Дом моды. 12 февраля 1947 года Кристиан Диор представил парижанам свою первую коллекцию под названием Corolle, которая позже войдет в историю как New Look.



Кристиан Диор 1950 год / Getty Images

На своем первом показе ему удалось подчеркнуть женскую хрупкость и изящество за счет тонкой талии и удачно продуманных аксессуаров. Его стиль не сразу приняли во всем мире, однако со временем вся Европа и Америка подхватили идею и последовали его совету.

Именно благодаря высокому уровню чувствительности и острому инстинкту ему удалось дать послевоенной Франции новую жизнь и закрепить за Парижем название "Столица моды".

Знаменитый аромат Miss Dior был представлен, как дополнение к его коллекции New Look. Парфюм был выпущен во флаконах в форме амфор и в лимитированном тираже – 283 экземпляра.



Духи Miss Dior в первичном виде / Getty Images

В 1948 году Кристиан решил узаконить свой бизнес и юридически оформил лицензию на создание собственных моделей одежды во всех регионах Франции и целом мире. Через несколько лет в его компании работало более 2000 тысячи человек, а 12 октября 1957 года, будучи на вершине своей славы, Кристиан Диор умер от сердечного приступа. На момент смерти ему было всего 52 года. Легендарный модельер проработал в собственном Доме моды около десяти лет. После смерти Кристиана Диора дом, в котором он жил с семьей, был отреставрирован и в 1997 году в нем был открыт музей.



Дом, в котором Кристиан Диор провел детство / Dior.com

Что создал Кристиан Диор?

1 . New Look

Его первая коллекция под названием "New Look" пришла в мир моды неожиданно и медленно, однако уверенно. Это помогло тренду прижиться в послевоенном обществе и стать образцом моды от прошлого до современности.

New Look от Christian Dior – это широкие плечи, узкая талия, десятки метров драгоценной ткани и обилие декоративных деталей.

2. Барный пиджак

Появление знаменитого "барного пиджака" говорило о том, что поколение женщин уже освободилось от общественных ограничений, но до сих пор не готово избавиться от своей женственности. Ведь его стиль – легкая шелковая или атласная ткань, узкая талия, красивые круглые пуговицы – уверенно говорил о том, что такой пиджак должна носить только женщина.



"Барный піджак" 1946 год / Getty Images

3. Юбка-карандаш

Одно из главных изобретений Кристиана Диора – это узкая юбка. За ее приталенный стиль она получила название "юбка-карандаш". Ее длина должна была быть длиннее колена. Юбка стала незаменимой частью образов Christian Dior и отлично сочеталась с предварительно созданным барным пиджаком. Он создал ее, чтобы подчеркнуть привлекательность изгибов женского тела. До сих пор юбка-карандаш считается эталоном элегантности, изысканности и стиля.

4. Создал кристаллы Swarovski

В 1955 году у Кристиана Диора появилось желание анализировать качество украшений. Именно тогда он начал сотрудничать с художником по стеклу и основателем бренда Swarovski Даниэлем Сваровски. Вместе они создали неповторимые коллекции украшений из граненых кристаллов горного хрусталя.



Украшения Dior 1957 год / Getty Images