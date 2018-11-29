Директор Indtagram Ева Чэнь примеряла аксессуар от украинского дизайнера: фотофакт

Стильная Ева Чэнь, которая является главой модного департамента социальной сети Instagram, потрясла яркими снимками с дочкой. На фото знаменитость примерила изделия украинского бренда.

Наряды и аксессуары от отечественных дизайнеров получают немалую популярность в мире. Многие звезды уже успели примерить украинские изделия и даже покрасоваться в них на светских мероприятиях или популярных премиях.

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На днях список ценителей отечественных брендов пополнился еще одной влиятельной фигурой: Ева Чэнь засветила стильное кепи от Руслана Багинского. Свой образ директор Instagram дополнила порванными джинсами, светлым свитером, шубой и кроссовками. Черная сумка через плечо завершила look Евы Чэнь.

Известно, что в таком стильном наряде Ева Чэнь прогулялась по улицам Нью-Йорка. Туда представительница соцсети Instagram пошла вместе с маленькой дочкой. Счастливая мамочка прогулялась по Центральному парку, где сделала немало ярких снимков с ребенком.

Отметим, что кепи Ева Чэнь надевает и к летним образам. Так, звезда добавила аксессуар к легкому синему платью, что выглядело очень эффектно.