Дисквалифицированная "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко выходит замуж: роскошные фото кольца

Зажигательная киевлянка Вероника Дидусенко, которая после ряда резонансных заявлений все же потеряла главную корону конкурса "Мисс Украина 2018", выходит замуж. Ее избранником стал Геннадий Курочка – основатель и управляющий партнер CFC Consulting.

О помолвке стало известно сегодня, 15 декабря. Согласно фото, опубликованным на Instagram-странице Вероники Дидусенко, предложение выйти замуж она получила на отдыхе в Таиланде. Ее любимый, Геннадий Курочка, вручил красавице роскошное кольцо во время романтического ужина. Модель уже похвасталась снимками ценного украшения в сети.

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Я сказала: "Да!"– эмоционально написала Вероника Дидусенко.

Напомним, что бойфренд Вероники Дидусенко ранее заявлял, что девушка является прекрасной мамой для своего сына и заслуживает победы в конкурсе "Мисс Мира 2018". Геннадий Курочка рассказывал о настойчивости девушки и ее стремлении получить образование, во время безденежья в семье.