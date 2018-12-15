Дисквалифицированная "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко выходит замуж: роскошные фото кольца

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Вероника Дидусенко выходит замуж
Вероника Дидусенко выходит замуж / Facebook / @Gennadiy Kurochka

Зажигательная киевлянка Вероника Дидусенко, которая после ряда резонансных заявлений все же потеряла главную корону конкурса "Мисс Украина 2018", выходит замуж. Ее избранником стал Геннадий Курочка – основатель и управляющий партнер CFC Consulting.

О помолвке стало известно сегодня, 15 декабря. Согласно фото, опубликованным на Instagram-странице Вероники Дидусенко, предложение выйти замуж она получила на отдыхе в Таиланде. Ее любимый, Геннадий Курочка, вручил красавице роскошное кольцо во время романтического ужина. Модель уже похвасталась снимками ценного украшения в сети.

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Я сказала: "Да!"– эмоционально написала Вероника Дидусенко.

Напомним, что бойфренд Вероники Дидусенко ранее заявлял, что девушка является прекрасной мамой для своего сына и заслуживает победы в конкурсе "Мисс Мира 2018". Геннадий Курочка рассказывал о настойчивости девушки и ее стремлении получить образование, во время безденежья в семье.

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные свадьбы Мода Конкурс красоты
Источник: 24 Канал
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