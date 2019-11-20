Disney начал съемки второго сезона сериала "Мандалорец" по мотивам "Звездных войн"

После запуска стримингового сервиса Disney+ и презентации первых проектов на нем, студия Walt Disney активно работает над съемками новых лент, чтобы наполнять ресурс как можно больше и лучше. Так, после запуска первого сезона сериала "Мандалорец" сразу же стартовали съемки второго.

Около недели назад стриминговий сервис Disney+ начал свою работу с премьеры сериала, снятого по мотивам "Звездных войн". После этого эпизоды ленты выходят на ресурсе раз в неделю. Однако после успешной премьеры тизера сериала "Мандалорец", который за сутки собрал более 3 миллионов просмотров, создатели решили сразу же взяться за второй сезон.

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Об этом сообщил шоураннер проекту Джон Фавро. На своей странице в Инстаграме он опубликовал фото узнаваемого шлема, который принадлежит главному герою, на съемочной площадке. Под фотографией он признался о старте съемок.

Поздравляю с площадки второго сезона сериала "Мандалорець",

– написал Джон Фавро.

Однако детали сюжета и дату выхода пока не рассекречивают.

"Мандалорец": смотреть трейлер сериала по мотивам "Звездных войн"