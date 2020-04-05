Disney назвала новые даты премьер фильмов, которые пришлось перенести из-за коронавируса

Самая известная и самая прибыльная киностудия Disney в этом году будет иметь огромные убытки из-за переноса кинопремьер, которые были запланированы на весну 2019 года. Несмотря на это, они согласовали новый перечень дат на 2020-2022 годы, когда выйдут долгожданные киноленты.

В перечень перенесенных премьер отнесли такие фильмы, как "Мулан", "Черная вдова", "Вечные" и много других. В частности и фильм "Артемис Фаул" – ранее он должен был выйти в кинотеатрах 29 мая 2020 года, но в студии решили полностью отменить показы и перенести премьеру на онлайн-платформу Disney +. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Новые даты фильмов Disney в 2020 году: