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Disney назвала новые даты премьер фильмов, которые пришлось перенести из-за коронавируса

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Фільми студії Disney, які перенесли через коронавірус / www.hollywoodreporter.com

Самая известная и самая прибыльная киностудия Disney в этом году будет иметь огромные убытки из-за переноса кинопремьер, которые были запланированы на весну 2019 года. Несмотря на это, они согласовали новый перечень дат на 2020-2022 годы, когда выйдут долгожданные киноленты.

В перечень перенесенных премьер отнесли такие фильмы, как "Мулан", "Черная вдова", "Вечные" и много других. В частности и фильм "Артемис Фаул" – ранее он должен был выйти в кинотеатрах 29 мая 2020 года, но в студии решили полностью отменить показы и перенести премьеру на онлайн-платформу Disney +. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Новые даты фильмов Disney в 2020 году:

  • "Мулан" – 24 июля (ранее – 27 мая 2020);
  • "Черная вдова" – 6 ноября (ранее – 30 апреля 2020);
  • "Вечные" – 12 февраля 2021 года (ранее – 6 ноября 2020);
  • "Круиз по джунглям" – 30 июля 2021 года (ранее – 23 июля 2020);
  • "Доктор Стрендж 2" – 5 ноября 2021 года (ранее – 7 мая 2021);
  • "Тор: Любовь и гром" – 18 февраля 2022 года (ранее – 5 ноября 2021);
  • "Черная пантера 2" – 6 мая 2022 года;
  • "Капитан Марвел 2" – 8 июля 2022 года.

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус COVID-19 Голливуд Новости LifeStyle LifeStyle Кино
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