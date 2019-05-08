Disney обнародовал даты премьер самых ожидаемых фильмов на ближайшие 8 лет

Кинокомпания Disney является одной из самых успешных и популярных организаций в мире. За последний год они сняли более пяти римейков и много новых фильмов. Так, чтобы зрители не теряли интерес и знали, на что им ожидать в ближайшее время, представители компании объявили даты премьер на несколько лет вперед.

Об этом сообщается на сайте Pure Wow. Читайте также: Крупнейшая сделка века стоит 71 миллиард долларов: компания Disney купила известную киностудию Создатели проектов удивили заявлением о съемках четырех следующих частей самого прибыльного фильма за последние десять лет – "Аватар", поскольку после студии 20th Century Fox, над созданными ими проектами будет работать Disney. Даты премьер 4 частей "Аватара": 17 декабря 2021-го - "Аватар 2";

22 декабря 2023-го - "Аватар 3";

19 декабря 2025-го - "Аватар 4";

17 декабря 2027-го - "Аватар 5". Дать премьер трех новых частей "Звездных войн": 16 декабря 2022-го;

20 декабря 2024-го;

18 декабря 2026-го. Также в список самых ожидаемых блокбастеров попали фильмы киномира Marvel. Даты премьер восьми будущих картин от Marvel, которые еще не получили названий: 1 мая 2020-го;

6 ноября 2020-го;

12 февраля 2021-го;

7 мая 2021-го;

5 ноября 2021-го;

18 февраля 2022-го;

6 мая 2022-го;

29 июля 2022-го.