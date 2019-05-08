Disney обнародовал даты премьер самых ожидаемых фильмов на ближайшие 8 лет
Кинокомпания Disney является одной из самых успешных и популярных организаций в мире. За последний год они сняли более пяти римейков и много новых фильмов. Так, чтобы зрители не теряли интерес и знали, на что им ожидать в ближайшее время, представители компании объявили даты премьер на несколько лет вперед.
Об этом сообщается на сайте Pure Wow.
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Создатели проектов удивили заявлением о съемках четырех следующих частей самого прибыльного фильма за последние десять лет – "Аватар", поскольку после студии 20th Century Fox, над созданными ими проектами будет работать Disney.
Даты премьер 4 частей "Аватара":
17 декабря 2021-го - "Аватар 2";
22 декабря 2023-го - "Аватар 3";
19 декабря 2025-го - "Аватар 4";
17 декабря 2027-го - "Аватар 5".
Дать премьер трех новых частей "Звездных войн":
16 декабря 2022-го;
20 декабря 2024-го;
18 декабря 2026-го.
Также в список самых ожидаемых блокбастеров попали фильмы киномира Marvel.
Даты премьер восьми будущих картин от Marvel, которые еще не получили названий:
1 мая 2020-го;
6 ноября 2020-го;
12 февраля 2021-го;
7 мая 2021-го;
5 ноября 2021-го;
18 февраля 2022-го;
6 мая 2022-го;
29 июля 2022-го.