Disney обнародовал даты премьер самых ожидаемых фильмов на ближайшие 8 лет

51 Читати новину українською
Даты премьер фильмов от Disney на 8 лет вперед
Даты премьер фильмов от Disney на 8 лет вперед / galleryroulette.com

Кинокомпания Disney является одной из самых успешных и популярных организаций в мире. За последний год они сняли более пяти римейков и много новых фильмов. Так, чтобы зрители не теряли интерес и знали, на что им ожидать в ближайшее время, представители компании объявили даты премьер на несколько лет вперед.

Об этом сообщается на сайте Pure Wow.

Читайте также: Крупнейшая сделка века стоит 71 миллиард долларов: компания Disney купила известную киностудию

Создатели проектов удивили заявлением о съемках четырех следующих частей самого прибыльного фильма за последние десять лет – "Аватар", поскольку после студии 20th Century Fox, над созданными ими проектами будет работать Disney.

Даты премьер 4 частей "Аватара":

17 декабря 2021-го - "Аватар 2";
22 декабря 2023-го - "Аватар 3";
19 декабря 2025-го - "Аватар 4";
17 декабря 2027-го - "Аватар 5".

Дать премьер трех новых частей "Звездных войн":

16 декабря 2022-го;
20 декабря 2024-го;
18 декабря 2026-го.

Также в список самых ожидаемых блокбастеров попали фильмы киномира Marvel.

Даты премьер восьми будущих картин от Marvel, которые еще не получили названий:

1 мая 2020-го;
6 ноября 2020-го;
12 февраля 2021-го;
7 мая 2021-го;
5 ноября 2021-го;
18 февраля 2022-го;
6 мая 2022-го;
29 июля 2022-го.

blog_ava
Авиакатастрофа пассажирского самолета в "Шереметьево": что известно о трагедии
сегодня
19949
Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 11:01 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
56748
Прозрачные платья и сексуальные декольте: какие звезды отличились на Met Gala 2019
7 мая 21:27 Прозрачные платья и сексуальные декольте: какие звезды отличились на Met Gala 2019
526
Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
7 мая 18:57 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
Юлія Турелик 15772
"Ангелы" Victoria's Secret удивили нарядами на Met Gala 2019: метровые шлейфы, латекс и декольте
7 мая 13:46 "Ангелы" Victoria's Secret удивили нарядами на Met Gala 2019: метровые шлейфы, латекс и декольте
351
Люстры, бургеры и отрубленные головы: самые экстравагантные образы с Met Gala 2019
7 мая 11:53 Люстры, бургеры и отрубленные головы: самые экстравагантные образы с Met Gala 2019
169
Новости
Больше новостей
Залиште відгук