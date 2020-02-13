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Disney снимет сиквел культового фильма "Дорогая, я уменьшил детей"

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"Дорогая, я уменьшил детей" / Deadline

Один из самых популярных фильмов 1990-х официально получит продолжение. Студия Walt Disney Pictures запустила в производство сиквел фантастической ленты "Дорогая, я уменьшил детей" (Honey, I Shrunk the Kids).

О том, что студия Walt Disney запускает в разработку продолжение фильма "Дорогая, я уменьшил детей" сообщает издание The Hollywood Reporter. Что интересно, режиссером сиквела выступит создатель оригинальной части Джо Джонстон, а актер Рик Моранис, сыгравший главную роль, вернется к своему персонажу.

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В оригинальном фильме 1989 года сюжет разворачивается вокруг рассеянного ученого, дети которого становятся жертвами его эксперимента. Из-за невнимательности отца дети уменьшаются до размеров насекомых.

Фильм "Дорогая, я уменьшил детей" оказался очень успешным в прокате. На его создание было потрачено 18 миллионов долларов, а кассовые сборы превысили 220 миллионов долларов.

Уже в 1992 году была снята вторая часть под названием "Дорогая, я увеличил ребенка". Однако, при бюджете 40 миллионов долларов, лента собрала всего 70 миллионов долларов.

Люба, я збільшив дитину

Кадр из фильма "Дорогая, я увеличил ребенка" / IMDb

Следующая часть увидела свет в 1997 году под названием "Дорогая, мы уменьшили себя". На ее создание было выделено всего 7 миллионов долларов. Однако его можно было просмотреть только на DVD. В каждой части трилогии Рик Моранис сыграл главную роль.

О чем будет четвертая часть франшизы пока неизвестно. Однако представители Disney намерены дать новую жизнь многим проектам из своего архива. К примеру, в марте выйдет перезапуск фильма "Мулан".

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Disney
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