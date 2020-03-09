Disney создаст сериал, который расскажет предысторию "Красавицы и Чудовища"

Представители студии Disney продолжают удивлять своих поклонников новыми анонсами. На днях стало известно, что у фильма "Красавица и Чудовище" появится приквел.

По данным The Hollywood Reporter, авторы успешного проекта решили снять мини-сериал по мотивам "Красавицы и Чудовища". Ожидается, что приквел будет состоять всего из 6 серий. Кроме этого, сделают его в жанре мюзикла.

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Главными героями неожиданно станут второстепенные персонажи, которые запомнились зрителям. Речь идет о Гастоне и Лефу, которых сыграли голливудские актеры Джош Гад и Люк Эванс. Именно эти звезды и вернутся в мини-сериале "Красавица и Чудовище". Однако название нового проекта еще не рассекречивают.

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Источники добавляют, что сейчас новый сериал от Disney находится на этапе создания. Пока другие звезды фильма "Красавица и Чудовище" не подтвердили участие в кинопроекте. В частности, Эмма Уотсон и Дэн Стивенс отказались комментировать съемки. Инсайдеры утверждают, что с актерами ведутся переговоры.

Сценарий сериала доверили талантливому дуэту Адаму Горовицу и Эдварду Китсису, которые уже работали в подобном жанре. Когда же приквел появится в прокате – представители Disney также не уточняют.