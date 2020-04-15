Дистанционное обучение сына и чтение произведений Василия Шкляра: карантин Оксаны Мухи

Известная украинская исполнительница, победительница телепроекта "Голос страны" Оксана Муха отменила все концерты и придерживается карантина. Звезда проводит свободное время вместе с сыном Даниилом. Помогает ему с домашним заданием и готовится к грядущим праздникам.

Оксана Муха является не только талантливой певицей, но и замечательной мамой. Женщина воспитывает 11-летнего сына Даниила. Поскольку обучение сейчас происходит дистанционно, то родителям приходится учиться вместе с детьми и помогать им усвоить материал. Именно для этого Оксана использует большинство свободного времени. О том, как проходит карантин у Оксаны Мухи – читайте в материале LifeStyle 24.

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Оксана Муха признается, что вместе с сыном Даниилом изучает программу 5 класса. Все планы пришлось отложить и вместе с ребенком изучать новый материал, осваивать его и делать домашнее задание.

Сейчас я учительница математики, украинского языка и литературы, мировой литературы, немецкого, трудового обучения, основ здоровья и истории! Все, о чем мечтала – отошло на второй план. У меня действительно было много планов на эти вынужденные каникулы, даже картину начала рисовать! Однако ситуация, сложившаяся пока не позволяет воплотить их в жизнь. И это у меня один ребенок. А представьте мам, у которых двое-трое и все ученики...

– поделилась звездная мама.

Артистка добавила, что на карантине ей все же удалось посмотреть украинский сериал "Поймать Кайдаша" и нового "Шерлока". А с Даниилом смотрит "Тома Сойера" и "Поллианну", что является его заданием из школы.

Также Оксана посоветовала поклонникам ознакомиться с творчеством писателя Василия Шкляра. Она отметила, что этот автор показывает историческое прошлое Украины в удивительно красивом и "вкусном" художественном стиле. Исполнительница также показала песенники от Оксаны Мухи, где собраны тексты самых красивых украинских песен, и призналась, что работает над их записью для того, чтобы сохранить эти композиции и передать следующим поколениям.

Что касается еды, то Оксана отметила, что они с Даниилом не привередливы, поэтому женщина готовит традиционные украинские блюда: гречку, банош, различные крупы, печеный картофель с луком. Исполнительница призналась, что обожает сельдь. Мама с сыном едят много овощей и стараются, чтобы еда, которую употребляют, была полезной и натуральной.

В этом году Пасха по-настоящему особенная, не такая, как всегда. Певица будет праздновать его в узком семейном кругу.

Пасху проведем в кругу семьи – пойдем с Даниилом в гости к моим родителям. Радуемся, что они живут в старой львовской вилле с садом, а, следовательно, можно праздновать на свежем воздухе и держать дистанцию. Также я обязательно буду печь кулич. Хочу, чтобы в моей новой квартире, в которую я недавно переехала, наконец был запах свежеиспеченного кулича, впервые! Желаю всем светлой Пасхи – проведите ее с теми, кого любите,

– сказала Оксана.

Добавим, по состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случая заражения коронавирусом, из которых 108 летальных. Удалось выздороветь 143 людям. Чтобы обезопасить себя от инфицирования, необходимо оставаться дома.



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