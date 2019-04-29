Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон спровоцировали слухи о романе

34 Читати новину українською
Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон
Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон / wwd.com

Рок-певец Мэрилин Мэнсон и его бывшая жена Дита фон Тиз сумели привлечь внимание всех мировых СМИ. Экс-супруги пришли вместе на светское мероприятие в Лос-Анджелесе, спровоцировав слухи о романе.

На днях в центре Лос-Анджелеа состоялся грандиозный показ новой коллекции бренда Libertine. Светское событие посетили десятки знаменитостей, среди которых – танцовщица и звезда бурлеск-шоу Дита фон Тиз, которая пришла на мероприятие со знаменитым певцом Мэрилином Мэнсоном.

Читайте также: 5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают

Эпатажная пара сразу же привлекла внимание всех участников показа и мировых СМИ. На светское событие экс-супруги выбрали одежду в одном стиле, что напоминало выход двух влюбленных. 50-летний Мэрилин Мэнсон предстал перед камерами в черном пиджаке с надписями и стразами и черных брюках. Стильные очки и бордовая помада завершили образ рокера.

А вот Дита фон Тиз, как всегда, продемонстрировала свою женственность. На показ коллекции она надела черное платье, украшенное цветочной вышивкой, и босоножках. Дита фон Тиз взяла клатч и сделала макияж с акцентом на красные губы, что выглядело очень эффектно.

Как известно, Дита фон Тиз стала единственной женщиной в жизни Мэрилина Мэнсона, которая пошла с ним к алтарю. Их брак продлился больше года, а официальный развод звезды оформили еще в 2006-м. Поэтому такое неожиданное появление на публике вместе вызвало резонанс в сети. Многие фанаты и журналисты предположили, что Мэрилин Мэнсон возобновил отношения с обольстительной Дитой фон Тиз. Пока эти слухи знаменитости не комментируют.

blog_ava
Прогноз погоды на 29 апреля: в Обливной понедельник пройдут сильные дожди
сегодня
993
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Звездные романы
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
28 апреля 12:48 Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
1528
Пенелопе Крус – 45: как успешной актрисе удается быть заботливой мамой и секс-символом Испании
28 апреля 12:21 Пенелопе Крус – 45: как успешной актрисе удается быть заботливой мамой и секс-символом Испании
Марта Вересюк 511
Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
28 апреля 11:34 Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
1416
Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
28 апреля 11:01 Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
Олена Булан 4065
Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями (Инфографика)
27 апреля 20:01 Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями (Инфографика)
11756
Новости
Больше новостей
Залиште відгук