Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон спровоцировали слухи о романе

Рок-певец Мэрилин Мэнсон и его бывшая жена Дита фон Тиз сумели привлечь внимание всех мировых СМИ. Экс-супруги пришли вместе на светское мероприятие в Лос-Анджелесе, спровоцировав слухи о романе.

На днях в центре Лос-Анджелеа состоялся грандиозный показ новой коллекции бренда Libertine. Светское событие посетили десятки знаменитостей, среди которых – танцовщица и звезда бурлеск-шоу Дита фон Тиз, которая пришла на мероприятие со знаменитым певцом Мэрилином Мэнсоном.

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Эпатажная пара сразу же привлекла внимание всех участников показа и мировых СМИ. На светское событие экс-супруги выбрали одежду в одном стиле, что напоминало выход двух влюбленных. 50-летний Мэрилин Мэнсон предстал перед камерами в черном пиджаке с надписями и стразами и черных брюках. Стильные очки и бордовая помада завершили образ рокера.

А вот Дита фон Тиз, как всегда, продемонстрировала свою женственность. На показ коллекции она надела черное платье, украшенное цветочной вышивкой, и босоножках. Дита фон Тиз взяла клатч и сделала макияж с акцентом на красные губы, что выглядело очень эффектно.

Как известно, Дита фон Тиз стала единственной женщиной в жизни Мэрилина Мэнсона, которая пошла с ним к алтарю. Их брак продлился больше года, а официальный развод звезды оформили еще в 2006-м. Поэтому такое неожиданное появление на публике вместе вызвало резонанс в сети. Многие фанаты и журналисты предположили, что Мэрилин Мэнсон возобновил отношения с обольстительной Дитой фон Тиз. Пока эти слухи знаменитости не комментируют.