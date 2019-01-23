Дита фон Тиз обнажилась во время бурлеск-шоу: фото 18+

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Дита фон Тиз выступила на бурлеск-шоу
Дита фон Тиз выступила на бурлеск-шоу / Instagram / @jpgfashionfreakshow

Знаменитая американская модель Дита фон Тиз в 46 лет не стесняется представать перед поклонниками в горячих образах. Более того, она с легкостью оголяется, демонстрируя хрупкое тело.

Много времени Дита фон Тиз уделяет бурлеск-шоу, которое имеет значительную популярность в мире. На днях на своей странице в Instagram звезда поделилась кадрами с выступления, которые потрясли сеть сексапильностью.

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На шоу "Re Glam" Дита фон Тиз решила полностью оголиться. Звезда прикрыла свое соблазнительное тело большим белым пером и игриво сняла кружевной бюстгальтер. А вот представители шоу-балета блистали на заднем фоне в нижнем белье и без него.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dita Von Teese (@ditavonteese)

Кроме этого, 46-летняя Дита фон Тиз примерила провокационный корсет с кожаными ремешками. Модель сексуально станцевала и помахала кнутом. Выглядело шоу "Re Glam" очень соблазнительно.

Здесь я чувствую себя, как дома. Это большая привилегия выступать на этом спектакле с невероятными артистами, к которым у меня есть огромное уважение,
– призналась Дита фон Тиз.

Известно, что сексапильное выступление состоялось в рамках французской Недели моды. Ежегодно дизайнер Жан-Поль Готье устраивает феерическое JPG Fashion Freak Show, во время которого выступают его знаменитые модели и музы, в частности, Дита фон Тиз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dita Von Teese (@ditavonteese)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dita Von Teese (@ditavonteese)

 

Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: 24 Канал
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