Дита фон Тиз вышла на подиум в полупрозрачном платье: эффектные новинки от Jean Paul Gaultie

Американская модель и экс-супруга Мэрилина Мэнсона умеет удивить своих поклонников. Она с легкостью примеряет экстравагантные образы. На этот раз модель приняла участие в модном показе, где примерила яркий наряд.

В Париже продолжается Неделя моды, которая все больше поражает экспертов. Немалое внимание СМИ было приковано к показу новой коллекции бренда Jean Paul Gaultie, ведь на презентации покоряла подиум роскошная Дита фон Тиз.

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Модель вышла к зрителям в игривом полупрозрачном платье с коричнево-черным принтом, в котором виднелись ее стройные ноги. Наряды мало стильное декольте и геометрические украшения на плечах, изрядно подходили Дите фон Тиз. Звезда уверенно прошагала подиумом, ошеломив всех своей красотой.



Дита фон Тиз на Недели моды во Франции/ Getty Images



Модель Дита фон Тиз / Getty Images

Стоит отметить, что главный дизайнер бренда – Жан-Поль Готье – уже давно называет американскую модель своей музой. Поэтому неудивительно, что именно Дита фон Тиз получила одно из самых эффектных платьев коллекции.

В общем модельер представил яркие новинки модницам. В частности, в его коллекции умело сочетаются геометрические фигуры и изысканные силуэты. Несимметричные полосы, круги, ромбы и другие фигуры стильно использованы и в крое, и в принтах.



Новая коллекция Jean Paul Gaultie / Getty Images



Оригинальный наряд от Jean Paul Gaultie / Getty Images



Геометрия в новой коллекции Jean Paul Gaultie / Getty Images



Яркие модели на показе Недели моды в Франции / Getty Images



Неделя моды во Франции / Getty Images



Новинки моды Jean Paul Gaultie / Getty Images



Наряды от​ Jean Paul Gaultie / Getty Images