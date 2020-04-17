Деми Мур стала блондинкой в сериале "Дивный новый мир": первые кадры
Такого перевоплощения не ожидали поклонники голливудской актрисы Деми Мур. В первом трейлере сериала "Дивный новый мир" (Brave New World), который вышел 15 апреля, звезда предстала перед зрителями с белокурыми волосами.
Известно, что захватывающий сериал появится на новой стриминговий платформе Peacock. Сейчас ее представители презентовали трейлеры своих дебютных кинопроектов, среди которых – "Дивный новый мир".
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Сюжет сериала построен на основе знаменитой британской антиутопии Олдоса Хаксли, которая показывает далекое будущее. В центре событий – мир, в котором всем руководит одна политическая сила. Власть манипулирует детьми с рождения и указывает не только модель поведения, но и их место в обществе. Моногамия, семья, деньги, развлечения или личная жизнь – жители городов не знают, что это такое, ведь их эмоции контролируют благодаря наркотикам. И привычный порядок может нарушить одна семья.
Главная героиня Линда учит своего сына Джона не поддаваться манипуляциям и не отказываться от человеческих эмоций, в частности, любви.
Смотрите первый трейлер к сериалу "Дивный новый мир": видео
Сейчас дата премьеры сериала неизвестна. Создатели "Дивного нового мира" уверяют: киноманы смогут посмотреть ленту в 2020 году. В то же время актерский состав сериала не скрывают. Роли в фэнтезийной истории получили актеры:
- Джессика Браун-Финдли
- Олден Эренрайк
- Деми Мур
- Гарри Ллойд
Привлекает внимание и новый имидж Деми Мур. Горячая брюнетка чуть ли не впервые появится на экранах в образе блондинки. Вероятно, на съемки "Дивного нового мира" актриса надела парик, однако такой имидж все равно выглядел эффектно в кадре.
Деми Мур стала блондинкой в сериале "Дивный новый мир" / Скриншот из видео
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