Дизайнер Елены Зеленской Frolov начал шить защитные костюмы для медиков

Украинские дизайнеры присоединились к благотворительной инициативе и начали шить защитные костюмы для медиков. Вслед за Светланой Бевзой за дело взялся Иван Фролов, известный сотрудничеством с первой леди Украины Еленой Зеленской.

В сети Иван Фролов рассказал, что вся его команда до сих пор находилась на карантине, однако благотворительная инициатива стимулировала их вернуться к работе. Всего за один день дизайнер со своими помощниками пошил 51 защитный костюм для медиков. Чтобы увеличить объем, Иван Фролов обратился за помощью к партнерам своего бренда Frolov.

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"За сегодня мы отшили 51 защитный костюм, вручную раскроили больше сотни, разработали дополнительный мужской универсальный размер. Конечно, потребности медиков значительно превышают наши возможности, поэтому мы заручились поддержкой наших постоянных партнеров, которые обычно помогают нам в тиражировании коллекций для магазинов по всему миру", – рассказал он.

По словам Ивана Фролова, во время работы все придерживались советов ВОЗ во время карантина. Дизайнер и его подчиненные работали в защитных масках, пользовались антисептиками и сохраняли дистанцию. Однако для одного снимка команда Frolov объединилась, чем тронула сеть.

Для справки. Иван Фролов активно сотрудничает с украинскими звездами и Еленой Зеленской. Именно он пошил наряд первой леди Украины для интронации императора Японии Нарухито. Его бренд Frolov популярен не только в Украине, но и за ее пределами.

Первым украинским дизайнером, которая начала шить защитные костюмы во время пандемии, была Светлана Бевза. Именно она вдохновила Ивана Фролова на участие в своеобразном благотворительном проекте, который направлен на помощь медикам.

Украинцы – не единственные, кто помогает врачам в мире. Многие голливудские звезды передали средства в благотворительные фонды, которые финансируют разработку вакцины против коронавируса и помогают инфицированным. А вот представители Голливуда, которые работали над созданием сериалов о врачах, передали весь закупленный инвентарь в госпитали. Сотни масок, латексных перчаток, защитных костюмов, капельниц перешли в клиники Лос-Анджелеса.