Дизайнер Катя Сильченко встретилась с Эмбер Хьорд и Евой Лонгорией: о чем говорили звезды

Отечественная дизайнер одежды и основательница марки the COAT Екатерина Сильченко стала почетным beauty-послом (представителем) бренда l'oréal от Украины. В рамках очередной кампании она отправилась на Каннский фестиваль во Францию, где имела возможность пообщаться с первыми звездами Голливуда.

Вместе с украинской танцовщицей Аленой Шоптенко дизайнер побывала на красной дорожке Каннского фестиваля 2019. Именно они стали частью представительства l'Oreal Paris.

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Я очень рада тому, что стала амбассадором L'Oréal Paris. Этот бренд имеет свою историю и философию, это не только о помаде или пудре, это еще и о жизненной позиции женщины в современном мире. Вместе с Еленой Шоптенко, Эмбер Хьорд и Евой Лонгорией мы говорили о том, что значит для нас фраза-посыл: "Ведь я этого достойна". Ступая на красную дорожку Каннского фестиваля, я выпрямила спинку и сказала себе: "Я действительно этого достойна",

– поделилась искренними эмоциями Катя Сильченко в своем Instagram.

Следовательно, украинский дизайнер успела не только покрасоваться на светском кинособытия в нежном белом платье со шлейфом, но и пообщаться про женскую красоту и силу с Эмбер Хьорд (звездой "Аквамена", "Лига справедливости") и Евой Лонгорией (звездой "Отчаянных домохозяек").

На своей странице в Instagram Сильченко призналась, что Ева Лонгория – это как живая вода, поскольку в ней много энергии. Перед разговором с актрисой Катя изрядно волновалась, поскольку никогда не имела опыта в журналистике. Но звезда популярного сериала оказалась настолько простой и приятной, что Сильченко не заметила, как расслабилась рядом с ней и прекрасно общалась.

Она ответила: "Не переживай, со мной легко, я очень комфортная" и, как вы видите на фото, я расслабилась и мы начали щебетать о том, что "Мы этого достойны". Мы также размышляли, как с возрастом начинаешь к себе прислушиваться, строишь пределы своего комфорта и "вход" только по приглашению , ну, и про бьюти-тренды, конечно, тоже поговорили,

– поделилась Сильченко, добавив яркие фото с Лонгорией.

В рамках представительства l'oréal Paris Катя Сильченко не пропустила возможности поговорить с Эмбер Хьорд. Женщины говорили о красоте, самых необходимых вещах на красной дорожке и настоящей силе женщин, передает JetSetter. Как оказалось, киноактриса не может обойтись в своей косметичке без матовой красной помады, а также поняла, что с каждым годом нравится все больше и больше. "В молодости я не чувствовала себя так, как чувствую сейчас. Единственный вопрос, который меня сейчас беспокоит: "Почему женщинам требуется так много времени, чтобы понять, кто она и на что она способна. Почему нам нужно так много времени, чтобы научиться отвечать: "Нет!", убирая из ответов и предложений неуверенный знак вопроса".

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Сама же Катя Сильченко осталась в восторге после разговора с Эмбер Хьорд и кокетливо отметила, что теперь поняла, почему "все мужчины в Голливуде сходят с ума по Эмбер".